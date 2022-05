Campo Teatrale a Milano ha presentato dal 3 all’8 maggio 2022, Human Farm di Fartagnan Teatro. È questo un giovane gruppo formato nel 2017 da quattro ex allievi diplomati alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi che hanno il sogno di creare un nuovo Teatro Pop per la generazione 2.0.

Il testo è fluido, ironico, visionario.

Siamo in un futuro prossimo. Un giornalista semi fallito scrive articoli sulla piaga dell’Aids felina, mostrando grande sensibilità verso i piccoli quadrupedi. In realtà vorrebbe scrivere di altro, ma la società non vuole conoscere problemi reali né la verità e i giornali scrivono quello che i lettori vogliono leggere.

Ha provato in passato a fare inchieste scomode, ma non avendo protettori, si è sempre trovato in difficoltà. Finanziato dai soldi del papi è invece il suo amico che cerca di coinvolgerlo, riuscendoci, in un caso segretissimo.

Si tratta di una Human Farm nascosta in una sperduta isola. Qui si producono lavoratori fedeli al brand, dalle sembianze umane, ma docili e resistenti come i manzi. Sono infatti gli Umanzi!

I vantaggi per gli imprenditori che li acquistano sono molteplici: le creature all’apparenza umana nascono già adulti con l’unico scopo di lavorare indefessamente. Sono totalmente riciclabili, commestibili e sterili (per controllarne la produzione ed evitare la maternità), anche se all’occorrenza possono offrire piaceri sessuali su richiesta. Non si ammalano, non fanno scioperi e non hanno bisogno di ferie. Sono arguti, allegri e di buon umore. Necessitano solo di due ore di lotta alla settimana dove incanalano l’energia negativa. Possono essere anche biodegradabili ma è preferibile, alla fine, inviarli al mattatoio e riciclarli in prelibatissimo cibo.

Ad architettare il tutto un padre, un reverendo a capo, probabilemnete di una nuova religione, convinto che il nostro Dio lo abbia ispirato per questa creazione che libera, a sua detta, il mondo dalla crudeltà umana.

Lo spettacolo è originale, movimentato ed ironico. Se inizialmente la recitazione appare un po’ acerba si arricchisce presto di piccole e divertenti coreografie danzanti.

Campo Teatrale – Via Cambiasi, 10 (MM2 Udine)

Human Farm

Soggetto: Rodolfo Ciulla E Daniele Milani

Scrittura: Rodolfo Ciulla

Regia Collettiva: Fartagnan Teatro

Script Supervisor: Gabriel Favata

Disegno Audio E Luci: Matteo Giacotto

Scenografie: Matteo Giacotto E Elisa Vannuccini

Con: Luigi Aquilino, Federico Antonello, Michele Fedele E Giacomo Vicentini

Coreografie: Angelo Di Figlia