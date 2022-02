M Il figlio del secolo, al Piccolo Teatro di Milano

Al Piccolo Teatro Strehler di Milano, dal 2 al 26 febbraio 2022, va in scena in prima nazionale M Il figlio del secolo. Lo spettacolo di Massimo Popolizio non è un semplice adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati (Premio Strega 2019), quanto piuttosto un’opera a sé stante, corale, vivida, vitale, in movimento.

Non vuole essere né una ricostruzione documentaristica né storico-iconografica del movimento fascista dal 1919 al 1924. Ma un percorso teatrale diviso e montato per scene.

Con una scenografia neutra disegnata da Marco Rossi, tra le luci di Luigi Biondi e i suoni di Sandro Saviozzi, 18 attori bravissimi attori nei bei costumi di Gianluca Sbicca creano, sempre in movimento, 31 quadri.

Alcuni identificano i personaggi chiave del fascismo come Marinetti, D’annunzio, Margherita Sarfatti; altri, gli antagonisti come Giacomo Matteotti, Nicola Bombacci, Pietro Nenni, Italo Balbo.

Ci sono poi anime senza nome, arditi, squadristi, volontari di guerra. Molti di loro indossano la camicia nera non per ideali, ma per ambizione, denaro, potere. Altri, incapaci di uscire dal proprio vuoto culturale totale, dalla loro palude morale, vedono nel fascismo qualcosa di lucente e prefabbricato di cui essere entusiasti, una causa a cui essere devoti, un ideale che sembra dare alle loro vite mediocri un fine più alto, un senso. Sono uomini d’armi, picchiatori e rivoltosi.

Li vediamo sempre in gruppo, come un coro di satiri, quasi che la loro forza sia la somma delle loro debolezze da nascondere. Parlano per slogan. Non hanno idee, etica o pricipi ed inneggiano al fascismo che è solo azione ed esaspera gli odi.

Fracassano tutto: dalle teste degli oppositori alle sedi socialiste, ai casolari dei contadini, sullo sfondo di un’Italia in rivolta. E con la violenza, la paura, il dominio sugli inermi, arrivano al potere.

L’intero spettacolo è declinato al burlesque. Stupisce inizialmente che Popolizio abbia scelto questo registro, per avvicinarsi ad un periodo storico cosi violento e importante per il nostro paese. Così come singolare è la scelta di sdoppiare Mussolini in due personaggi: l’uomo di potere, interpretato da Tommaso Ragno e il teatrante, interpretato da Popolizio stesso, in frak, ghette e guanti bianchi.

Eppure in questa versione disincantata e sarcastica, in cui comico-grottesco e tragico coesistono come in un dramma brechtiano, tra frak, gag, varietà e canzoni, l’eco delle pagine del Grande Inquisitore dei Karamazov risuona prepotente.

Guardali, dice il teatrante M davanti a video d’epoca che ritraggono folle adoranti, gridano il nome del capo, perchè nella loro vita il capo è tutto; cantano giovinezza; abitano già la casa dei morti.

Guardali, dice il Grande Inquisitore, sono schiavi, anche se creati ribelli. Li convinceremo che saranno liberi quando si sottometteranno a noi. E apprezzeranno cosa significa sottomettersi e avere la felicità degli esseri deboli.

Perchè, ci ricorda M Il figlio del secolo, il fascismo non è il virus, ma il corpo che lo ospita.

Piccolo Teatro Strehler (Largo Geppi,1 – M2 Lanza), dal 2 al 26 febbraio 2022

M Il figlio del secolo

uno spettacolo di Massimo Popolizio

tratto dal romanzo di Antonio Scurati

collaborazione alla drammaturgia Lorenzo Pavolini

scene Marco Rossi, costumi Gianluca Sbicca

luci Luigi Biondi, suono Sandro Saviozzi

video Riccardo Frati, movimenti Antonio Bertusi

produzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa, Teatro di Roma, Luce Cinecittà

