Pretty Woman Il Musical: com’è andato il debutto al Teatro Nazionale di Milano

foto di Mario Mele

Ha debuttato il 28 settembre al Teatro Nazionale di Milano “Pretty Woman” il primo musical italiano a tornare sul palco con una grande produzione dopo quasi 2 anni di stop forzato dalla pandemia.

Prodotto da Stage Entertainment per la regia di Carline Brouwer, la regia associata di Chiara Noschese ed un team tutto italiano tra costumisti, make-up artist e maestranze. Rigorosamente con musica dal vivo con una band di 5 elementi diretta dal maestro Andrea Calandrini.

Pretty Woman Il Musical rappresenta un segnale forte di ripartenza, un ritorno a teatro tanto aspettato da tutto il pubblico presente alla Prima Stampa, che si è svolta al 50% della capienza totale del teatro, in completa sicurezza con una grande attenzione da parte del personale di sala a garantire il distanziamento e l’uso naso-bocca della mascherina.

Dopo quasi due anni il sipario del Teatro Nazionale di Milano è tornato a rialzarsi.

Lo spettacolo rappresenta fedelmente lo svolgimento del film con alcune aggiunte che non stravolgeranno la storia che tutti conosciamo, accompagnata da una scenografia imponente, fissa e modulabile.

Il colpo d’occhio di certo non manca a Pretty Woman Il Musical tra cambi di scena, coreografie, costumi e luci.

Il punto di forza dello spettacolo è il cast, composto da alcuni dei performer più affermati nel musical italiano: ad avere in mano le redini dello spettacolo è Beatrice Baldaccini (Grease, Cercasi Cenerentola, Footloose) nel ruolo di Vivian Ward, capace di trascinare a se tutta l’attenzione per più di 2 ore di spettacolo, seguita da Thomas Santu nei panni di Edward Lewis al suo primo ruolo da protagonista riesce a convincere ed il “factotum” Cristian Ruiz, ormai certezza nel mondo del musical, nei panni di Happyman (e non solo). Insieme ad un ensemble e ruoli secondari composto da 19 elementi.

Uno spettacolo da vedere per tornare (ed andare) a teatro, con la leggerezza del film, unica pecca la narrazione della storia troppo veloce e poco approfondita su alcuni tratti dei personaggi, ampiamente compensata però dai numeri musicali.

Pretty Woman Il Musical rimarrà in scena a Milano fino a gennaio 2021, biglietti in vendita su Ticketone.