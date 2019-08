MotoGP, Silverstone: Marquez beffato da Rins. Dovizioso out

Beffato all’ultima curva, di nuovo. Per Marc Marquez, quella di farsi superare in prossimità del traguardo rischia di diventare una pessima abitudine. Dopo il sorpasso subito in Austria da parte di Andrea Dovizioso, lo spagnolo della Honda è stato battuto nel finale del GP di Silverstone anche da Alex Rins. Il pilota della Suzuki è stato bravo e astuto ad approfittare di un’accelerazione difettosa del connazionale e anticiparlo sulla bandiera a scacchi di appena 13 millesimi. Un finale impensabile visto l’andamento della gara, condotta fin dal primo giro da Marquez, che nelle ultime tornate sembrava addirittura voler giocare al gatto col topo: lunghi non da lui, repentini scambi di posizione, botta e risposta privi di mordente; prima di vedere, proprio sul più bello, l’onda azzurra della Suzuki abbattersi su di lui come una doccia fredda.

Eppure il Marziano può comunque ritenersi più che soddisfatto del weekend inglese: con i 20 punti del secondo posto, il leader iridato allunga su Andrea Dovizioso (coinvolto nel pauroso incidente iniziale con Fabio Quartararo, per fortuna senza conseguente) portandosi a 78 punti di vantaggio. Un abisso difficilmente colmabile nelle restanti sette gare del mondiale.

Sul podio anche Maverick Vinales, terzo al traguardo dopo aver lasciato per strada un Valentino Rossi mai veramente in lotta con i migliori. VR46 cerca di stare attaccato al codone del compagno di squadra, ma a metà gara è costretto ad arrendersi dopo che la gomma posteriore aveva iniziato a scivolare oltre l’accettabile. Visti i buoni tempi delle qualifiche, dal nove volte Campione del mondo ci si aspettava qualcosa di diverso.

Ottima prova invece per Franco Morbidelli, quinto dopo una prova di carattere che lascia ben sperare per il futuro.

L’ordine d’arrivo:

1° Rins

2° Marquez

3° Vinales

4° Rossi

5° Morbidelli

6° Crutchlow

7° Miller

8° Petrucci

9° Pol Espargaro

10° Iannone

11° Bagnania

12° Guintoli

13° Syahrin

14° Lorenzo

15° Abraham