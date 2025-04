MotoGP, Jerez: la prima vittoria di Alex Marquez

Si dice che a Jerez de la Frontera parta il mondiale, nonostante (quest’anno) sia il quinto appuntamento. Può essere una partenza verso lidi iridati per Alex Marquez. Il pilota della Ducati Gresini centra la sua prima vittoria in MotoGP della sua carriera e si riporta in testa alla classifica, a un punto dal fratello Marc. Lo fa di prepotenza, dominando sugli inseguitori Fabio Quartararo (Yamaha) e Pecco Bagnaia (Ducati), ringalluzzito (anche se certamente dispiaciuto) dalla caduta di quello che poteva essere l’unico rivale, che porta il suo stesso cognome.

La gara inizia con Quartararo che scatta ottimamente dalla pole position, seguito a ruota da Marc Marquez e Bagnaia. I primi giri sono caratterizzati da una battaglia intensa tra i piloti della Ducati ufficiale, con sorpassi e controsorpassi (e un contatto) che entusiasmano il pubblico di Jerez. Poi, al terzo giro, il colpo di scena: Marc Marquez scivola alla curva 8, finendo nella ghiaia.

La caduta di Marc Marquez rimescola le carte in tavola, lasciando Quartararo e Bagnaia a contendersi la leadership. Alle loro spalle, Alex Marquez, partito dalla quarta posizione, mantiene un ritmo costante, avvicinandosi progressivamente ai primi due. Al decimo giro, il fratello minore di Marc sferra l’attacco decisivo su Bagnaia, portandosi in seconda posizione. Pochi giri dopo, Alex raggiunge e supera anche Quartararo, involandosi verso una vittoria tanto attesa quanto meritata.

Fonte immagine: Moto e motori magazine

Nel finale di gara, Quartararo tenta di rimanere in scia ad Alex Marquez, ma il pilota spagnolo mantiene un margine di sicurezza, tagliando il traguardo con un vantaggio di oltre un secondo e mezzo sul francese. Completa il podio Bagnaia, che tiene a distanza Maverick Viñales (KTM). Quinto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), out il compagno di squadra Franco Morbidelli.

Nonostante la caduta e i danni alla sua Ducati, Marc Marquez, ripartito, riesce a trovare il ritmo che lo porta fino al dodicesimo posto finale.

Fonte immagine: RSI

Con questa vittoria, Alex Marquez balza in testa alla classifica del campionato del mondo MotoGP, superando di un solo punto il fratello Marc. Bagnaia resta terzo, ma accorcia dal leader, ora distante venti punti.

La prossima tappa del campionato MotoGP si terrà a Le Mans, in Francia, tra due settimane.