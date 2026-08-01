John Galantic, il nuovo CEO americano e romanista

A prendere le redini della “Magica” AS Roma, in veste di Chief Executive Officer, sarà un americano. Il suo nome è John Galantic che, inaspettatamente dalle sue origini, si definisce “romanista da sempre”. Già consigliere d’amministratore della squadra durante l’era Pallotta, è stato presentato al meglio da Dan e Ryan Friedkin: “Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia. La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi”.

Chi è il nuovo CEO giallorosso

John Galantic, 65 anni, vanta origini italiane assieme a un passaporto svizzero. Il suo amore per la Roma proviene direttamente dalla famiglia, infatti racconta che sia stato suo padre ad avergli tramandato il tifo romanista. Sempre nel messaggio ufficiale dei Friedkin, Galantic è descritto come un CEO che: “ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro”.

Oltre a essere un grande sostenitore della squadra, Galantic possiede un profilo eccellente per un nuovo CEO. Laureato alla Tufts University di Boston per poi conseguire un master alla Harvard Business School in Business Administration. Durante i suoi primi incarichi dimostra uno spirito cosmopolita lavorando oltre che negli Stati Uniti in Regno Unito e Italia. Inizialmente si è occupato di marketing in Procter & Gamble, multinazionale di beni di largo consumo, e successivamente a Glaxo SmithKline.

Buona parte della sua carriera, 16 anni, ha avuto spazio nella sede di Chanel nel ruolo di presidente e di chief operating officer. La sua collaborazione con il brand di moda si è conclusa nel 2023 con il suo ultimo incarico prima dell’ingresso all’AS Roma, ovvero il ruolo di CEO per Tod’s. Galantic ha incominciato a farsi notare in italia soprattutto diventando membro del noto marchio Ferrari come amministratore, affermandosi nel panorama sportivo del paese.

Con l’arrivo di John Galantic, la Roma affida la propria guida manageriale a un dirigente di profilo internazionale. Per la Roma Friedkin si apre così una nuova fase, nella quale l’obiettivo sarà consolidare la squadra aziendale e di marketing, facendo leva sulle conoscenze di Galantic sul mercato globale e, soprattutto e il valore che la Roma rappresenta per la sua tifoseria.