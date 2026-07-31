La Fifa vuole privatizzare il Mondiale (passando per la famiglia Trump)
Margherita Coletta
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La Fifa vuole privatizzare il Mondiale (passando per la famiglia Trump)

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Sport - 31 Luglio 2026

di Margherita Coletta

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