Zinédine Zidane sarà il nuovo allenatore della nazionale francese

È la fine di un ciclo e l’inizio di qualcosa di nuovo per la nazionale di calcio francese.

Arriva infatti la conferma ufficiale che il leggendario calciatore e allenatore francese Zinédine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale del suo paese. Il passaggio di testimone avviene dopo quattordici anni di gestione di Didier Deschamps, conclusasi con la classificazione della Francia al quarto posto negli ultimi mondiali.

Sebbene l’indiscrezione fosse nell’aria da giorni, è stata confermata ufficialmente solo durante la conferenza stampa di Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese.

“Ho il privilegio, il grande onore e anche l’emozione di comunicarvi che Zidane sarà il prossimo allenatore della nazionale francese per i prossimi 4 anni, periodo che comprenderà le qualificazioni alla Nations League, agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030. Il contratto entrerà in vigore il 1° agosto. Presenterà il suo staff all’inizio di settembre.”

Zidane, che non allena dal 2021, quando lasciò il ruolo di commissario tecnico del Real Madrid, ha poi proseguito:

“Questo è un sogno che si avvera. Durante i quattro o cinque anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto tante offerte per allenare un club. E le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché era l’unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid.”

I retroscena

Diallo rivela inoltre che le trattative con Zidane, che col contratto appena stipulato sarà allenatore fino al 2030, vanno avanti ormai da febbraio 2025.

Zidane, che tra i numerosi traguardi raggiunti nella sua sfolgorante carriera può contare la vittoria ai mondiali del 1998 e agli europei del 2000, diventa così il 18 commissario tecnico della Francia dal 196, dai tempi di Henri Guérin.

Assumerà l’incarico dal primo agosto di quest’anno, e si occuperà immediatamente della Uefa Nations League 2026-2027, Euro 2028, della Nations League 2028-2029 e i Mondiali del 2030.

“L’ho detto spesso: non c’è niente di più grande della nazionale francese. Quindi è una gioia e ovviamente un grande motivo di orgoglio diventare l’allenatore di questa nazionale. È anche una responsabilità. Voglio ringraziare il Presidente Philippe Diallo, il Comitato Esecutivo e la Federazione calcistica francese per la fiducia riposta in me e riconoscere i quattordici anni di servizio di Didier e del suo staff. Un pensiero speciale va anche a tutti i miei allenatori. Inutile dire che ho grandi ambizioni per la nazionale francese!”