Caso Pirlo, il Codacons deposita un esposto all’Agcom
David Marini
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Caso Pirlo, il Codacons deposita un esposto all’Agcom

Chieste sanzioni per la sponsorizzazione di Fonbet e l’oscuramento delle pagine social visibili anche in Italia. L’associazione denuncia il forte potere persuasivo esercitato sul pubblico italiano.

Caso Pirlo, il Codacons deposita un esposto all’Agcom

Chieste sanzioni per la sponsorizzazione di Fonbet e l’oscuramento delle pagine social visibili anche in Italia. L’associazione denuncia il forte potere persuasivo esercitato sul pubblico italiano.
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Sport - 27 Luglio 2026

di David Marini

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