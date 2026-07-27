Juventus e Politecnico di Torino lanciano un programma per formare i nuovi manager dello sport
David Marini
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Juventus e Politecnico di Torino lanciano un programma per formare i nuovi manager dello sport

Parte un Executive Master internazionale dedicato alla gestione degli ecosistemi sportivi e dell’intrattenimento

Juventus e Politecnico di Torino lanciano un programma per formare i nuovi manager dello sport

Parte un Executive Master internazionale dedicato alla gestione degli ecosistemi sportivi e dell’intrattenimento
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Sport - 27 Luglio 2026

di David Marini

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