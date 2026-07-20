Dopo circa due mesi a bocca asciutta, praticamente da Monaco a fine maggio, dopo due mesi Andrea Kimi Antonelli torna a vincere in Belgio davanti a Leclerc ed alla Ferrari. Sul circuito di Spa-Francorchamps, università della guida e una delle pista più belle del mondiale, il pilota italiano aveva ottenuto la pole al sabato davanti a Verstappen, a seguire il compagno Russell e le due Ferrari. Al via fila tutto liscio tranne un sorpasso subito dall’olandese nella discesa dell’Eau Rouge ma prontamente recuperato due curve dopo sul rettilineo del Kemmel. In quello stesso punto si infila la Rossa di Leclerc tra l’italiano e l’olandese mentre alla fine del rettilineo a Les Combes Hamilton si tocca con Russell che finisce nella ghiaia ed è costretto al ritiro. Una mazzata pesante per l’inglese in ottica mondiale e che in classifica generale dopo questo zero scala al terzo posto dietro a Hamilton. Antonelli conduce la gara agevolmente mentre Verstappen a un quarto di gara supera di nuovo Leclerc e si mette in caccia di Antonelli. Anche la Mclaren va forte, con Piastri che tenta di sorpassare la Rossa del monegasco ma fallisce dopo che Charles lo chiude con una manovra cinica e decisamente al limite. L’australiano finisce quindi nelle fauci di Hamilton che tenta anche lui di superare il compagno di squadra e anche qui Leclerc mette in pratica la stessa manovra al limite, spostandosi leggermente in frenata per far desistere l’avversario. Il colpo di scena arriva a metà gara quando entra in azione una virtual safety car dalla necessità dubbia per rimuovere dei detriti. Nei giri precedenti Antonelli e Verstappen si erano già fermati per la prima sosta e la Ferrari ha approfittato di questo momento per fare il pit stop a entrambe le macchine sfruttando il regime di neutralizzazione. Charles è così tornato in pista in testa davanti ad Antonelli mentre Hamilton ha dovuto scontare la penalità di 5 secondi per l’incidente con Russell e nel ripartire ha parzialmente investito un meccanico per un errore del team. A questo punto la Ferrari si può giocare la vittoria ma la Mercedes ha un altro passo. Antonelli recupera e a dieci giri dalla fine sorpassa la Rossa e si riprende la prima posizione. Leclerc però non molla, rimane in scia e continua ad inseguire l’italiano fino alla bandiera a scacchi, dove Antonelli firma la sesta vittoria in carriera. Hamilton chiude quarto davanti a Piastri mentre l’altra Red Bull di Hadjar firma uno strepitoso sesto posto dopo una rimonta eccezionale dall’ultima posizione davanti all’altra Mclaren di Norris partita tredicesima.