Re Carlo III e la Regina Camilla ai giochi del Commonwealth

Si avvicina l’inizio dei Giochi del Commonwealth. La manifestazione sportiva del Regno Unito si aprirà infatti tra tre giorni, giovedì 23 luglio. Sarà ovviamente prevista la presenza di Re Carlo III e della regina consorte Camilla presso l’Hotel The Hydro di Glasgow, dove si terrà la cerimonia di apertura.

I reali si uniranno infatti agli atleti, agli spettatori e ai volontari che da tutte le nazioni del Commonwealth accorreranno per l’inizio della ventitreesima edizione dei Giochi. 3000 atleti. 74 nazioni. 215 medaglie d’oro. 10 discipline. 11 giorni. Questi i numeri dell’attesissima competizione.

La tradizione del King’s Baton Relay

La competizione si apre, come da tradizione, con il cosiddetto King’s Baton Relay. Questa è una sorta di staffetta intorno al mondo, i cui partecipanti si passano l’un l’altro il Baton per l’appunto, un testimone simile alla Torcia Olimpica.

Quest’anno la staffetta è stata aperta il 10 marzo 2025 da Sir Chris Hoy, uno degli atleti più celebrati d’Inghilterra. Nel corso del suo viaggio di 500 giorni, il Baton ha visitato le 74 nazioni del Commonwealth. In ognuna di queste gli è stato decorato e colorato in modo da rappresentare l’identità e la cultura del suddetto paese.

Il Relay è stata inoltre l’occasione per portare avanti una battaglia di stampo ecologico. Nel corso della staffetta è stata infatti portata avanti la Campagna per la pulizia degli oceani del Commonwealth dalla plastica, atta a mantenere pulite le suddette acque.

I 74 bastoni saranno tutti riuniti a Glasgow. Qui il Bastone della Scozia, realizzato a mano con legno di frassino, sarà consegnato nelle mani di Re Carlo. Il sovrano leggerà allora il discorso alla nazione contenuto all’interno del bastone, e a quel punto la competizione potrà dirsi ufficialmente iniziata.

Le dichiarazioni dei coinvolti

Sir Chirs Hoy, il primo portatore del Baton di quest’anno e due volte vincitore dei giochi, ha dichiarato:

“Per me è un onore partecipare alla cerimonia di apertura dei giochi insieme al Re e alla Regina. I Giochi sono sempre una grande occasione, e conservo ancora bei ricordi di quando fui io a parteciparvi. Non ho dubbi sul fatto che Glasgow ospiterà superbamente la competizione e che si tratterà di un grandissimo evento. Non vedo l’ora di far parte di questo. Il conto alla rovescia è iniziato!”

Il dottor Donald Rukare, Presidente di Commonwealth Sport:

“Siamo onorati che il Re e la Regina si uniranno ad atleti, tifosi, delegazioni e comunità provenienti da tutto il Commonwealth per la Cerimonia di Apertura di Glasgow 2026. Essendo i primi Giochi del Commonwealth del regno di Sua Maestà e il culmine del primo King’s Baton Relay, sarà un’occasione speciale per tutti coloro che vi partecipano. Glasgow 2026 segna l’inizio di un nuovo capitolo per il Movimento Sportivo del Commonwealth. Con atleti provenienti da 74 nazioni e territori che si riuniscono, la cerimonia di apertura determinerà il tono dei Giochi che celebrano lo sport a livello mondiale, l’amicizia e la capacità unica dei Giochi del Commonwealth di unire le persone.”

George Black CBE, presidente di Glasgow 2026, ha detto:

“Accogliere il Re e la Regina all’Hydro è un momento di orgoglio per tutti coloro che stanno lavorando alla Cerimonia di Apertura. Volevamo creare qualcosa di audace, inconfondibilmente appartenente a Glasgow e diverso da tutto ciò che i Giochi del Commonwealth hanno prodotto prima, e avervi i reali a vedere tutto prendere vita lo rende ancora più speciale.”