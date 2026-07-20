Spagna campione dei mondiali di calcio 2026
Spagna campione dei mondiali di calcio 2026
Spagna campione dei mondiali di calcio 2026
La Spagna vince la finale dei Mondiali 2026 battendo l’Argentina 1-0 con un gol di Ferran Torres al 106°. Un altro gliel’ha tolto la tecnologia per un’inezia in fuorigioco. La mossa di de la Fuente che lo schiera al posto di Oyarzabal è decisiva. È sua la rete che apre la breccia nel muro sudamericano.
Chi si aspettava una gara spettacolare, è rimasto deluso dalla Seleccion che in 90 minuti (e oltre) non ha tirato in porta (eccezion fatta per l’unica conclusione di Simeone) e a un certo punto, ridotta in inferiorità numerica per un rosso giusto a Enzo Fernandez (già ammonito, sconsiderato l’intervento quasi allo scadere che gli costa il secondo giallo), aveva una sola necessità: tenere la palla lontano dalla propria area di rigore.
La Spagna ha controllato il gioco per tutta la partita, mantenendo il possesso del pallone per buona parte del tempo e impedendo all’Argentina di giocare. Ha avuto diverse occasioni da gol, senza riuscire a sfruttarle fino ai tempi supplementari. L’Argentina e il suo capitano Lionel Messi sono sembrati stanchi e senza idee, e non sono riusciti a fare nemmeno un tiro fino agli ultimissimi minuti dei tempi supplementari.
Nei minuti di recupero del secondo tempo il centrocampista argentino Enzo Fernández è stato espulso, rendendo i supplementari ancor più monotematici. La Spagna teneva il pallone e provava a far gol, l’Argentina si difendeva senza riuscire a ripartire. All’inizio del secondo tempo supplementare infine Ferran Torres ha segnato con un tiro di sinistro su sponda di testa di Nico Williams.
Non è stata una finale molto divertente per gli spettatori neutrali, perché l’Argentina non ha combinato niente, e perché la Spagna ha imposto un controllo quasi totale, giocando però a ritmi non altissimi. Dopo aver giocato un Mondiale eccezionale, anche Lionel Messi è sembrato sottotono. L’Argentina puntava a vincere i Mondiali per la seconda volta consecutiva, cosa riuscita solamente all’Italia nel 1934 e nel 1938, e al Brasile nel 1958 e nel 1962. È la prima finale persa dall’Argentina da quando la allena Lionel Scaloni, dopo le due di Copa América e quella dei Mondiali vinte.
In tutta la Spagna i tifosi sono scesi nelle strade e nelle piazze per celebrare la vittoria della Roja. Da Madrid a Barcellona, passando per Pamplona, Melilla e Los Palacios, bandiere rosse e gialle, maglie della nazionale e cori hanno accompagnato i festeggiamenti per il secondo titolo mondiale.