Roma‑Sassuolo, tre punti ma vecchi limiti

La Roma batte il Sassuolo 2‑0 all’Olimpico grazie alle reti di Manu Koné al 76’ e Matías Soulé al 79’, ma la sensazione che lascia la partita è chiara: il risultato racconta poco della sostanza del gioco. I giallorossi hanno avuto il possesso, hanno mosso il pallone con precisione, ma la capacità di trasformarlo in occasioni da rete consistenti è rimasta limitata. Anche oggi, come in gran parte della stagione, il controllo territoriale non si è tradotto in dominio reale.

Nel primo tempo la Roma costruisce una trama lenta e ordinata. Il possesso palla supera il 65%, mentre il Sassuolo si abbassa, chiude le linee centrali e costringe i giallorossi a sviluppare il gioco sugli esterni. L’intensità è più estetica che pericolosa: le azioni offensive pulite si contano sulle dita di una mano. I tiri nello specchio sono stati solo 6 su 26 totali, e i corner a favore 5‑2. Il Sassuolo, con circa 35% di possesso, non cerca il dominio, ma riesce a mantenere ordine e a limitare il numero di situazioni realmente pericolose. In questa prima parte di gara la Roma sembra giocare più per controllo che per finalizzare, una tendenza che emerge da tutta la stagione: la squadra segna meno di quanto il volume di gioco suggerirebbe, dipendendo dagli episodi per sbloccare le partite.

Il secondo tempo conferma questo copione: la Roma aumenta ritmo e pressione, alza il baricentro e cerca di sfruttare la maggiore stanchezza del Sassuolo. Il volume di gioco cresce, ma la qualità delle azioni pericolose resta limitata. Quando il vantaggio arriva, lo fa nei momenti in cui la costruzione riesce a creare linee di passaggio e spazi tra le linee avversarie. Koné finalizza un inserimento pulito al 76’, e pochi minuti dopo Soulé chiude la partita con una giocata rapida. Questi momenti isolati di efficacia evidenziano ancora una volta la difficoltà della Roma nel creare continuità offensiva: il dominio territoriale non basta, se non produce azioni concrete. I numeri totali della partita lo confermano: 26 tiri totali, 6 nello specchio, 5 corner a favore e 3 salvataggi necessari. La discrepanza tra possesso e reale pericolosità è chiara.

La vittoria che non cancella i limiti

Il 2‑0 finale permette alla Roma di consolidare la zona alta della classifica, ma non elimina i dubbi sulle difficoltà offensive. La squadra controlla il gioco e mantiene il pallino, ma raramente riesce a produrre azioni pericolose con continuità. È una dipendenza dagli episodi che si ripete partita dopo partita: senza momenti di brillantezza individuale o giocate improvvise, la squadra fatica a sbloccare le gare contro difese organizzate. In questo senso, il controllo non equivale ancora a dominio effettivo.

Anche i dati stagionali confermano questo quadro. La Roma ha segnato meno di quanto avrebbe potuto in base alle occasioni generate, e la produzione offensiva è inferiore a quella delle dirette concorrenti per la Champions. Controllo e possesso ci sono, ma la capacità di trasformare la pressione in concretezza resta un tallone d’Achille. Oggi, come spesso accade, la squadra ha vinto senza mai davvero sfondare in termini di pericolosità media.

Mercato: correzioni mirate, senza soluzioni immediate

Il mercato di gennaio riflette queste priorità. La Roma sta lavorando per innesti che aumentino la qualità e la profondità offensiva. Il nome più concreto è quello di Giacomo Raspadori, capace di muoversi tra gli spazi e alleggerire il peso della manovra statica degli attaccanti attuali. In difesa, la pista per Radu Drăgușin è più complessa: rientro da un lungo stop per infortunio e pochi minuti giocati in stagione rendono l’impatto immediato incerto. Altri nomi, come Joshua Zirkzee o il giovane Robinio Vaz, rimangono possibilità secondarie o prospettive future. L’orientamento del club è chiaro: il mercato può affinare alcune lacune e aggiungere alternative, ma difficilmente risolve da solo i limiti strutturali visti oggi in campo.

MADRID, SPAIN – SEPTEMBER 30: Giacomo Raspadori of Atletico Madrid. looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between Atletico de Madrid and Eintracht Frankfurt at Estadio Metropolitano on September 30, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Prossimi impegni, infermeria e gestione della rosa

Dopo Sassuolo, la Roma dovrà affrontare un calendario fitto. La prossima tappa sarà la trasferta contro il Torino il 13 gennaio, seguita da altri impegni ravvicinati che metteranno alla prova la gestione delle energie. La condizione fisica e gli acciacchi muscolari restano elementi da monitorare: alcuni giocatori, ridotti da piccoli infortuni o affaticamenti, necessitano di rotazioni o gestione personalizzata. Anche l’uscita precauzionale di Evan Ferguson oggi sottolinea quanto lo staff debba equilibrare continuità di prestazioni e protezione dei giocatori. Gasperini dovrà calibrare le scelte tra uomini chiave e riserve affidabili, mantenendo identità di gioco senza sovraccaricare i titolari. In queste settimane, la capacità di alternare uomini senza perdere equilibrio tattico potrebbe fare la differenza nella corsa alla zona Champions.