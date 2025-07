I leoni dell’Athletic Club

La tifoseria dell’Athletic Club Bilbao, nota come i Leoni (in riferimento al simbolo del club), è una tra le più passionevoli ed intense della penisola iberica. Come si evince dal nome, di spagnolo c’è ben poco, la pronuncia corretta infatti è Athletic Club. Le origini della squadra risalgono al Regno Unito, quando le navi britanniche durante il periodo coloniale infestavano il porto di Bilbao.



I segni che la contraddistinguono sono il legame con la squadra e la filosofia “basca” della società, anche se nell’ultimo anno i rapporti hanno avuto modo di incrinarsi. Decisioni societarie controverse hanno infastidito il pubblico, il ché ha aumentato il distacco percepito tra tifo e club: si sono accese tensioni che si sono manifestate sia allo stadio che in dibattiti interni al club. I tifosi sposano da sempre la matrice identitaria della squadra, la preferenza per gli ingaggi di soli giocatori baschi strizza l’occhio alla curva, divenuta roccaforte di un club che è anche simbolo territoriale e culturale.



Ma tutto questo ben si capisce al San Mamés, stadio considerato “cattedrale del calcio” dove l’atmosfera si rivela sempre calda e coinvolgente. Un ambiente elettrizzante ad ogni partita nella quale la formazione basca gioca in casa: merito degli ultras, i quali ad inizio di quest’anno sono comunque finiti nella morsa del braccio di ferro societario. Quest’anno i gruppi storici, componenti della zona più calda della tifoseria, hanno indetto uno sciopero di protesta per gli atti di repressione imputati alla polizia basca, e contro il silenzio societario dopo le innumerevoli multe per cattiva condotta, colpevole anche di aver dato il lasciapassare alle forze di polizia, che si sono scatenate con una serie di diffide mirate ai pezzi da 90 della curva.



Sulla questione si è espresso anche lo storico gruppo Herri Norte, con un comunicato dettagliato su “innumerevoli minacce, multe, perquisizioni e arresti”.

“Abbiamo un futuro nero con questo consiglio di amministrazione che vuole una tribuna controllata dall’Ertzaintza (polizia basca) e dal club e che non metta in campo alcuna critica, richiesta sociale o politica, anche se questo storicamente va contro la filosofia dell’Athletic e dei suoi tifosi”- si legge ancora nel comunicato.