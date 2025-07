Sinner cambia rotta: lo strappo con Panichi e Badio e buona la prima a Wimbledon

A volte, anche i campioni hanno bisogno di silenzio per capire cosa davvero sentono. Così, in un caldo pomeriggio di giugno, Jannik Sinner, il ragazzo delle Alpi diventato numero 1 al mondo, ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua vita sportiva. Ha salutato Marco Panichi e Ulises Badio, due figure chiave del suo team, poche ore prima dell’inizio di Wimbledon. Nessun comunicato drammatico, nessuna polemica. Solo una frase, quasi sussurrata: “A volte senti di aver bisogno di qualcosa di diverso”.

Eppure, dietro a quel “diverso”, c’è tanto. C’è un ragazzo di 23 anni che, nonostante i successi, sente che crescere significa anche lasciare andare. Che vincere non è solo questione di gambe allenate o muscoli sciolti, ma anche di sentirsi nel posto giusto, con le persone giuste.

Panichi non era solo il suo preparatore atletico. Era l’uomo che lo seguiva ogni giorno, che sapeva leggere i suoi silenzi, che ne conosceva la fatica prima ancora che Jannik la dicesse. E Badio, fisioterapista argentino ex Djokovic, era una presenza silenziosa ma costante. Con loro, Sinner ha costruito il fisico che ha stregato l’Australian Open e resistito fino alla finale del Roland Garros. Non erano solo parte del team: erano parte del suo quotidiano.

Eppure, qualcosa è cambiato. Non per un litigio, lo ha detto chiaramente, ma per un’intuizione. “Sentivo che avevo bisogno di cambiare energia”, ha detto con quel suo tono calmo, quasi timido. Come chi sa di dover crescere, anche se fa male.

Molti si sono chiesti: perché adesso? Perché farlo alla vigilia di Wimbledon, il torneo più elegante e psicologicamente impegnativo dell’anno? Perché rompere un equilibrio così delicato proprio ora?

Ma forse il vero coraggio non è aspettare il momento giusto. Forse il vero coraggio è riconoscere quando una strada, per quanto bella, non ti porta più dove vuoi andare.

Sinner è giovane, ma ha già imparato che nel tennis, come nella vita, non si può sempre aspettare. E se c’è un momento in cui serve fare chiarezza, è proprio prima di mettersi alla prova di nuovo, sotto gli occhi del mondo.

Chi lo conosce bene, coach Vagnozzi, Darren Cahill, il suo osteopata Andrea Cipolla racconta di un Jannik riflessivo, ma sereno. Non ha preso questa decisione d’impulso. Ci ha pensato. L’ha sentita arrivare, giorno dopo giorno, torneo dopo torneo.

Forse ha avvertito che alcune dinamiche si stavano consumando. Forse ha sentito il bisogno di circondarsi di nuove vibrazioni. O, più semplicemente, di tornare a essere protagonista assoluto delle sue scelte.

E questo, nel tennis, nello sport, ma anche nella vita, è un atto di profonda maturità.

Per ora, non ci sono nuovi nomi ufficiali. Si mormora di professionisti legati all’Academy di Nadal. Si fa anche il nome di Carlos Moyà, pronto a entrare nel team nel 2026. Ma Sinner non ha fretta di annunciare. Preferisce parlare con i fatti. E i suoi fatti, ora, si giocano sull’erba londinese.

È difficile dire se questo cambio darà i suoi frutti subito. Il tennis è uno sport crudele: basta poco per perdere fiducia, un niente per sentirsi vulnerabili. Ma Sinner ha qualcosa che pochi hanno: una calma lucida, una determinazione che non fa rumore, ma scava in profondità.

A Wimbledon, Jannik non cerca solo una coppa. Cerca conferme, forse risposte. Vuole capire se questa versione di sé, senza due figure così centrali, è capace di tenere. Di reggere la pressione, di correre su quell’erba scivolosa che non perdona.

Il primo match è andato liscio, 3 a 0 nel derby italiano contro Luca Nardi. Tuttavia, il vero avversario, in fondo, è dentro di lui: è la voce che chiede se ha fatto bene, se sarà abbastanza, se è davvero pronto a questo nuovo inizio.

Cambiare non è mai facile. Lasciare persone con cui hai condiviso sudore, lacrime e gloria può spaventare. Ma è anche il segno più chiaro che Sinner non vuole essere solo un talento: vuole essere un leader. Uno che prende decisioni, che rischia, che si fida del proprio istinto.

A volte, per crescere, bisogna chiudere una porta. Anche se fa rumore. Anche se dietro ci sono ricordi bellissimi.

Ora quella porta è chiusa. Davanti a lui, il prato verde di Wimbledon. E la voglia, intatta, di continuare a scrivere la sua storia.