Dimmi, dove metterei il mio spirito, il mio vigore, tutto quello che ho dentro se non nel calcio?
Bernardo Mancini
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Dimmi, dove metterei il mio spirito, il mio vigore, tutto quello che ho dentro se non nel calcio?

Dimmi, dove metterei il mio spirito, il mio vigore, tutto quello che ho dentro se non nel calcio?

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Sport - 8 Aprile 2026

di Bernardo Mancini

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