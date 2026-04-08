Dimmi, dove metterei il mio spirito, il mio vigore, tutto quello che ho dentro se non nel calcio?

È morto Mircea Lucescu all’età di 80 anni. Allenatore con una delle carriere più incredibili e meno raccontate del calcio europeo. Non solo per quello che ha vinto, tantissimo, ma soprattutto per dove lo ha fatto. Lucescu non solo ha attraversato confini, ma li ha anche subiti. Quasi cinquant’anni di carriera che raccontano di un allenatore, ma in particolare di un uomo capace di stravolgere, con il suo credo, un certo tipo di pensiero calcistico.

Nato nel 1945 a Bucarest, in una Romania ancora segnata dal dopoguerra e presto ingabbiata nel sistema comunista di Nicolae Ceaușescu, cresce calcisticamente nella Dinamo Bucarest, squadra simbolo del potere statale. Da calciatore è un’ala intelligente, più pensiero che istinto, e diventa anche capitano della nazionale rumena. Già in campo si intravede il futuro allenatore: legge il gioco, lo interpreta, lo governa. Quando smette, alla fine degli anni ‘70, il passaggio in panchina è quasi naturale. La sua prima esperienza arriva proprio con la nazionale rumena, a soli 34 anni — la stessa panchina sulla quale tornerà cinquant’anni dopo, per l’ultimo atto della sua carriera.

La prima vera esperienza di club per Mircea Lucescu arriva al Corvinul Hunedoara, una realtà industriale e periferica, lontana dai centri di potere del calcio rumeno. Ed è proprio qui che inizia a prendere forma la sua idea di calcio. Senza le risorse e la forza di grandi club di stato come Steaua Bucarest o la Dinamo Bucarest, Lucescu è costretto a inventare.

Costruisce una squadra che si regge su principi chiari: organizzazione rigorosa, lavoro quotidiano e valorizzazione ossessiva dei giovani (il suo grande mantra). Il Corvinul diventa così un laboratorio, prima ancora che una squadra: un luogo dove il giovane allenatore sperimenta, sbaglia, corregge e soprattutto definisce quel metodo che porterà, successivamente, ovunque.

Metodo e risultati che permetteranno a Lucescu di fare il famoso grande salto. Arriva alla Dinamo Bucarest. La richiesta del club non è quella di creare un laboratorio di giovani, ma di vincere, subito. I primi trofei arrivano nel 1990, dopo la caduta di Nicolae Ceaușescu. Un double politico e sportivo che consacra ufficialmente Mircea.

I primi anni ’90 sono un momento di apertura per molti tecnici dell’Est europeo, e anche per lui arriva l’occasione di confrontarsi con un calcio diverso. La scelta cade sull’Italia, precisamente al Pisa.

È un passaggio importante, ma complicato. Il calcio italiano di quegli anni è uno dei più competitivi al mondo, molto più strutturato rispetto a quello rumeno. Lucescu si trova a lavorare in un ambiente nuovo, con ritmi, aspettative e linguaggi diversi. L’esperienza non è lunga né particolarmente fortunata nei risultati, ma ha un valore preciso: è il primo vero impatto con il calcio occidentale.

Non sarà l’unica squadra italiana. La Reggiana, il Brescia e infine l’Inter sono le altre tappe di questo lungo viaggio nel nostro paese. A Brescia lascia un segno più riconoscibile: porta idee nuove e contribuisce a costruire una squadra competitiva. Porta in rosa un nucleo di giocatori rumeni — Gheorghe Hagi, Florin Răducioiu, Ioan Sabău, Dănuț Lupu, Dorin Mateuț — che per un periodo rendono la formazione lombarda nota come la “Brescia rumena”. Lucescu è inoltre tra i primi allenatori a notare il talento di Andrea Pirlo, che all’epoca aveva solo 15 anni e viene aggregato alla Primavera per gli allenamenti. All’Inter, nel dicembre 1998, guida i nerazzurri fino ai quarti di finale di Champions League prima di rassegnare le dimissioni nel marzo successivo.

Dopo l’Italia, inizia il vero viaggio di Lucescu che lo porterà ad ogni latitudine possibile. Arriva il momento della Turchia, prima al Galatasaray, poi al Beşiktaş e infine con la Nazionale turca. Un’esperienza in cui si confronta con un calcio passionale come quello anatolico, sicuramente in crescita durante i primi anni 2000, ma anche estremamente condizionato dalla politica interna.

Il 2004, forse, può essere considerato il vero punto di svolta della sua carriera. Lucescu approda allo Shakhtar Donetsk, e lì inizia la fase più lunga e vincente della sua vita da allenatore. Il club ucraino non è ancora una potenza europea: ha risorse limitate, una storia recente poco gloriosa e deve confrontarsi con la dominante Dinamo Kiev nel campionato nazionale. Oltre alla rivoluzione tecnico-tattica, la mossa vincente proposta e accolta da Lucescu è quella di internazionalizzare lo Shakhtar. Arrivano così diversi giocatori brasiliani che saranno la fortuna della squadra, sia dal punto di vista sportivo che economico: Fernandinho, Willian, Douglas Costa, Elano e Luiz Adriano diventano il nucleo creativo della squadra.

Resta in panchina 12 anni, vincendo 8 campionati ucraini, 6 Coppe d’Ucraina, 7 Supercoppe e la Coppa UEFA nel 2009, il primo grande successo internazionale del club dopo l’indipendenza dell’Ucraina e uno dei pochi trofei europei conquistati da una squadra dell’Est europeo in epoca moderna.

Tuttavia, questa parabola sportiva si intreccia inevitabilmente con la storia moderna dell’Ucraina. Gli anni dello Shakhtar Donetsk non sono segnati solo dai trofei, ma anche dalle tensioni geopolitiche del paese. Nel 2014, con lo scoppio del conflitto nel Donbas, lo Shakhtar è costretto a lasciare la propria città e la Donbas Arena, giocando le partite “in casa” lontano da Donetsk, prima a Lviv, poi a Kharkiv e infine a Kiev. Lucescu, da anni legatissimo al club e alla città, commentò così: «È una situazione molto difficile per noi. È difficile motivare i giocatori. Abbiamo perso tanto, persino la simpatia dei nostri tifosi perché non giochiamo più nella nostra casa».

La guerra del 2022 peggiora ulteriormente la situazione, con l’invasione russa su larga scala che sospende le competizioni e trasforma ogni partita in una sfida anche logistica e psicologica. Nonostante tutto, Lucescu resta vicino alla squadra: «Non sono un codardo. Non me ne andrò. Non me ne andai neanche quando iniziò la follia nel Donbas nel 2014. Come potrei lasciare così, mostrando paura? La responsabilità professionale e umana mi dice di rimanere».

Il calcio, come spesso raccontiamo in questa newsletter, è un intreccio di storie, politica e conflitti. Lucescu li ha attraversati tutti, senza indietreggiare, continuando ad allenare e a studiare. Dopo il 2016 andrà in Russia allo Zenit, poi tornerà alla Dinamo Kiev e infine si concentrerà sulla sua Nazionale. Quella dove tutto era cominciato. Non riuscirà a conquistare il Mondiale, perdendo le qualificazioni nel 2018 e il playoff contro la Turchia nel 2026.

Ma Lucescu non era solo risultati e tattica. Era, soprattutto, un uomo curioso, che parlava otto lingue e che portava i suoi giocatori a teatro e spingeva loro a leggere libri. Credeva nella formazione culturale dei giocatori, nella disciplina e nella crescita personale. Era convinto che il calcio avesse un compito più grande di quello di riempire stadi e vincere trofei: potesse far crescere tutte le persone che lo fanno come lavoro, potesse portarle a vivere una vita migliore, potesse aiutarle a creare e stringere legami forti. Due settimane prima di morire, in una delle sue ultime interviste, aveva detto al Guardian una frase che racconta bene quanto fosse rimasto moderno fino alla fine: «Oggigiorno i giocatori perdono la concentrazione durante le riunioni dopo circa dieci minuti. Devi essere in grado di dire loro ciò che è essenziale sapere in quei minuti in cui hanno la massima attenzione». E lui stesso, con il calcio, aveva sempre fatto così: andare dritto all’essenziale, senza sprecare un secondo. «Non ti puoi immaginare come ancora mi diverta. Dimmi, dove metterei il mio spirito, il mio vigore, tutto quello che ho dentro se non nel calcio?»

Per chiudere questo racconto formidabile di un allenatore capace di girare il Mondo, voglio citare “La Ragione di Sato” che nei tanti post di saluti fatti dopo la scomparsa dell’allenatore, rimane il più commovente.



”Il tentativo di provare a portare la Romania al Mondiale come ultimo tango, nonostante le mille difficoltà, è stata la cosa più da calcio romantico della storia recente del cosiddetto calcio romantico.



È stato un piacere Mircea.”

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