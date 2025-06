FIFA Mondiali per Club, una panoramica completa.

Si attende con seguito il Mondiale per Club negli USA, domenica 15 giugno è uscito il programma delle partite calendarizzato, non mancano le presenze di leggende del calcio come Messi e Sergio Ramos, il mondiale si concluderà con la finale del 13 luglio a New York.

Confermato l’allargamento della competizione, ora sono 32 le squadre partecipanti che hanno appena finito di consegnare l’elenco delle convocazioni, si apriranno le danze con il primo match inaugurale tra l’Inter Miami e l’Al Ahly, 12 tra gli stadi più belli d’America ospiteranno la competizione.

Non manca la presenza di due italiane, Inter e Juventus che sono riuscite a qualificarsi tramite ranking.

Il sorteggio della Fifa si è svolto a Miami, i gironi sono già consultabili e saranno 8, con 4 squadre ciascun girone.

Per ciascun gruppo le prime due classificate accederanno alla fase di eliminazione diretta, che come di consueto prevederanno ottavi, quarti, semifinale e finale: un format che assomiglia in tutto e per tutto a quello delle nazionali per la Coppa del Mondo.

Qualora due squadre arrivino a pari punteggio nel girone si andranno a confrontare prima gli scontri diretti, successivamente la differenza reti, il maggior numero di goal realizzati (prima tra le squadre in questione, poi sempre in ordine tra tutte le partite), miglior condotta di fair-play, e nella lontana possibilità che tutto possa comunque equivalere, il sorteggio Fifa.

Il montepremi è stellare, la vincitrice del trofeo incasserà un premio massimo di 125 milioni di dollari.

Ecco la lista delle squadre partecipanti, presentata da Sky Sport



EUROPA (12)

• Manchester City, vincitrice Champions 2023

• Real Madrid, vincitrice Champions 2022

• Chelsea, vincitrice Champions 2021

• Bayern Monaco, tramite ranking

• Paris Saint Germain, tramite ranking

• INTER, tramite ranking

• Porto, tramite ranking

• Benfica, tramite ranking

• Borussia Dortmund, tramite ranking

• JUVENTUS, tramite ranking

• Atletico Madrid, tramite ranking

• Salisburgo, tramite ranking

SUDAMERICA (6):

• Palmeiras (BRA), vincitrice Libertadores 2021

• Flamengo (BRA), vincitrice Libertadores 2022

• Fluminense FC (BRA), vincitrice Libertadores 2023

• Botafogo (BRA), vincitrice Libertadores 2024

• River Plate (ARG), tramite ranking

• Boca Juniors (ARG), tramite ranking

AFRICA (4)

• Al Ahly SC (EGY), vincitrice Champions africana 2020/21 e 2022-23

• Wydad AC (MAR), vincitrice Champions africana 2021/22

• Espérance Sportive de Tunis (TUN), finalista della Champions africana con l’Al Ahly già qualificata

• Mamelodi Sundowns (SAF), tramite ranking

ASIA (4)

• Al Hilal SFC (SAU), vincitrice Champions asiatica 2021

• Urawa Red Diamonds (JPN), vincitrice Champions asiatica 2022

• Al Ain (EAU), vincitrice Champions asiatica 2023/24

• Ulsan (KOR), tramite ranking

NORD-CENTRO AMERICA (5)

• CF Monterrey (MEX), vincitrice Champions centro-nord americana 2021

• Seattle Sounders FC (USA), vincitrice 2022

• Pachuca (MEX), vincitrice 2024

• Inter Miami (USA), invitata come rappresentante del paese ospitante

• Los Angeles FC (USA), subentrato dopo l’esclusione del Club León per violazione delle regole sulla multi-proprietà

OCEANIA (1)

• Auckland City FC (NZL) tramite ranking