Dramma Blucerchiato: arriva la retrocessione.

Nel 1946 si fondono la Sampierdarenese e l’Andrea Dora, nasce una squadra che con la sua tinta blucerchiata infiammerà i cuori di molti liguri negli anni a venire. Dal 13 maggio 2025, tuttavia, vi è la certezza di una retrocessione matematica in serie C.

La Samp sfida in trasferta la Juve Stabia, strappano uno 0-0 che suona come una condanna, dall’anno prossimo la seconda squadra ligure militerà in serie C per la prima volta nella sua storia. Tifosi affiatati, dirigenza e giocatori affronteranno per la prima volta questa categoria minore, uno shock per una squadra che vanta nel palmares anche uno scudetto nella stagione 1990-91. Genova si è tinta di rossoblu alla notizia, spettacoli pirotecnici e festeggiamenti nella curva del Grifone, la nemesi genoana ha esultato con entusiasmo alla disfatta blucerchiata.

Si aggrava il panorama generale con la beffa dell’ex presidente Massimo Ferrero, un personaggio mediaticamente apparso sempre “un pó fuori dagli schemi”, detto “Er Viperetta” per il suo carattere pungente. L’ex presidente avrebbe tuonato queste parole in un video social: “Ben vi sta, se perdete un motivo ci sarà”, poco prima della partita.

Ma com’è l’aria che si respira nelle mura del club?

I tifosi sono inferociti da tempo, sembrano da mesi sul piede di guerra con la propria dirigenza, prima tra i colpevoli. Giocatori privi di meriti, completamente allo sbando dopo aver cambiato 4 allenatori in una stagione. A causa di una contestazione animosa viene dirottato il volo di rientro dei giocatori, decollo dalla Campania con atterraggio previsto per Genova, tuttavia per evitare il contatto con la frangia estrema del tifo doriano l’aereo è arrivato a Milano. Il terzultimo posto in classifica pesa come un macigno, il giorno dopo sono arrivate molte dichiarazioni di vicinanza, anche da ex giocatori doriani.

Veron parte coi messaggi di sostegno: “Mi dispiace tanto. So cosa si sente, ma passerà. Con i giorni le ferite piano piano si curano e si comincerà di nuovo, perché il calcio e il Doria sempre daranno una nuova opportunità di credere e sognare”. Paolo Bedin, presidente della lega italiana serie B:”La Sampdoria in Serie C? Sono le dinamiche sportive che portano i risultati positivi o negativi.

In questo caso un risultato triste per una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano”.



La seconda retrocessione nell’arco di sole tre stagioni, dopo 11 stagioni consecutive in serie A è arrivata la retrocessione in B nel 2023. Grave anche il bilancio economico, l’impatto della retrocessione comprometterà il piano di risanamento debiti societario, si ambiva infatti a un ritorno in serie A, dove i margini di guadagni per squadra sono nettamente superiori.