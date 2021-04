As Roma e Hyundai insieme per proteggere l’ambiente

Con il simpatico videoclip MA ROMOLO CHE FAI?l’As Roma annuncia l’accordo con la Hyundai per un trasporto sostenibile.

Hyundai oltre ad essere dal 2018 Global Main sponsor e Official Car Partner si è unita alla società giallorossa per questo progetto “verde”.

Dalla casa automobilistica coreana verranno infatti messe a disposizione a Trigoria autovetture completamente elettriche con la collaborazione di Edison che ha provveduto ad installare colonnine per la ricarica.

“Non più inquinamento per un ambiente ecosostenibile”è il messaggio e l’invito per tutti, come recita il comunicato emesso dalla società giallorossa.

“Grazie alla sinergia tra Hyundai, Main Global Partner dell’AS Roma, e Edison da oggi giocatori, membri dello staff e personale del centro sportivo giallorosso potranno ricaricare le batterie delle proprie auto in tutta comodità.

Edison, Official Energy Partner dei giallorossi, ha infatti dotato il centro sportivo di colonnine che permettono di ricaricare le vetture sia in corrente alternata fino a 7,4 kW – per il personale presente tutto il giorno presso il centro sportivo – sia in corrente continua fino a 25 kW per chi ha necessità di ricariche più veloci. In questo modo le KONA Electric in dotazione alla Roma fornite da Hyundai potranno essere ricaricate senza sforzi all’interno del centro sportivo.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di un’ampia sensibilità della AS Roma e dei suoi due partner verso tematiche di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, aspetti al centro della quotidianità dei protagonisti del progetto.”

Un impegno per il futuro della terra, un esempio per i tifosi giallorossi e non solo.