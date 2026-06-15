Oltre venti Paesi uniti per fermare il deserto

Dal Senegal a Gibuti, attraversando l’intera fascia del Sahel, sono oltre venti i Paesi africani

che stanno portando avanti la Great Green Wall, la Grande Muraglia Verde, uno dei progetti

ambientali più ambiziosi del pianeta, avente l’obiettivo di contrastare la desertificazione che

ogni anno sottrae milioni di ettari di terreno fertile al continente africano.

L’iniziativa, coordinata dall’Unione Africana, è stata avviata ufficialmente nell’ormai lontano

2007, ma in verità le sue origini risalgono ancora più indietro nel tempo, tanto che già nel

1952 il botanico e ambientalista britannico Richard St. Barbe Baker aveva immaginato una

vasta fascia alberata per fermare l’espansione del deserto del Sahara. La desertificazione

oggi rappresenta una delle principali emergenze ambientali dell’Africa, tanto che, secondo le

stime citate dai promotori del progetto, il Sahara continua ad avanzare mediamente di circa

due chilometri all’anno, mentre milioni di ettari di terreni agricoli vengono progressivamente

degradati.

Le conseguenze di questo fenomeno sono profonde, comportando, tra le altre cose, perdita

di produttività agricola, scarsità d’acqua, insicurezza alimentare e aumento delle tensioni

sociali, e nella regione del Sahel, una delle aree più vulnerabili ai cambiamenti climatici,

queste dinamiche contribuiscono ad alimentare povertà, conflitti e migrazioni.

L’iniziativa della Grande Muraglia Verde coinvolge un vasto numero di Stati africani, tra cui

Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Ciad, Sudan, Etiopia e Gibuti, e il

progetto beneficia inoltre del sostegno di organizzazioni internazionali come la Banca

Mondiale, la FAO e l’Unione Europea.

L’idea originaria prevedeva una vera e propria linea continua di alberi, ma con il tempo il

progetto si è evoluto in un sistema più complesso di recupero ambientale che combina

riforestazione, agricoltura sostenibile e gestione delle risorse idriche, con un particolare

focus sull’utilizzo dell’acacia, specie particolarmente adatta ai climi aridi grazie alla capacità

delle sue radici di trattenere l’umidità nel terreno.

Tuttavia, nonostante i progressi, il progetto procede più lentamente del previsto, tanto che

ad oggi, dopo quasi 20 anni dal via, è stato realizzato circa il 15% dell’obiettivo complessivo,

con i risultati più significativi che si registrano in Senegal ed Etiopia, dove il recupero di vaste

aree degradate ha favorito nuove attività economiche e migliorato le condizioni di vita delle

comunità locali.

Complessivamente, secondo i dati diffusi dai responsabili del programma, oltre 20 milioni di

ettari di terreno degradato sono stati recuperati in diversi Paesi del Sahel, restituendo spazio

all’agricoltura e alla produzione alimentare, e quindi negli intenti la Grande Muraglia Verde

resta ancora uno dei più grandi progetti di restauro ambientale mai concepiti, con una forte

valenza simbolica oltre che numerica: resta però da capire la fattibilità tecnica di un lavoro

astrattamente nobilissimo ma che concretamente non riesce a decollare.