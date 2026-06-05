Giornata mondiale dell’ambiente: ascoltare il pianeta, ripensare le nostre scelte, agire ora

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, ritengo necessario fermarsi per un momento. Non un arresto simbolico o superficiale, ma un autentico tempo di lucidità. Un momento per riconoscere ciò che l’ambiente ci comunica, per ascoltare i segnali che ci invia e per interrogarci, con responsabilità, sul nostro modo di abitare il mondo.

Perché il pianeta parla. Non parla con le parole, ma attraverso i segni: la violenza delle tempeste, l’irregolarità delle stagioni, il moltiplicarsi delle ondate di calore, le piogge eccessive, le siccità prolungate, il degrado dei suoli, l’innalzamento del livello dei mari, la progressiva scomparsa di alcune specie. Questi fenomeni non sono più eventi isolati. Disegnano una realtà globale e profonda, che incide sulle nostre società, sulle nostre economie, sulla nostra salute, sulla sicurezza alimentare e sul nostro futuro comune.

Il cambiamento climatico che viviamo oggi si inserisce in una relazione complessa tra gli equilibri naturali e le attività umane. La natura possiede i suoi cicli, le sue variazioni, i suoi movimenti propri. Tuttavia, sarebbe ormai difficile ignorare il peso dell’azione umana nell’accelerazione degli squilibri attuali: emissioni di gas serra, deforestazione, inquinamento da plastica, sfruttamento eccessivo delle risorse, urbanizzazione non governata, modelli produttivi intensivi e consumo eccessivo.

I dati disponibili ci obbligano a guardare la realtà con serietà. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, con una temperatura media globale di circa 1,55 °C superiore ai livelli preindustriali. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, ogni anno tra 19 e 23 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono negli ecosistemi acquatici, inquinando fiumi, laghi e oceani. Questi numeri non appartengono soltanto alla scienza o ai rapporti internazionali: raccontano una trasformazione concreta delle condizioni di vita di milioni di persone.

Di fronte a questa urgenza, i quadri d’azione esistono. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha fissato obiettivi ambiziosi per costruire uno sviluppo più sostenibile, più giusto e più responsabile. Eppure, i progressi restano insufficienti: a pochi anni dalla scadenza, solo una parte limitata degli obiettivi procede al ritmo necessario. Da parte sua, l’Agenda 2063 dell’Unione Africana propone una visione di lungo periodo per un continente più integrato, prospero, resiliente e sostenibile. Ma queste agende non devono restare riferimenti riservati alle istituzioni, agli esperti o ai leader. Devono diventare strumenti di coscienza collettiva e di azione quotidiana.

La Giornata mondiale dell’ambiente ci ricorda quindi una verità essenziale: è tempo di cambiare rotta. Il cambiamento non può dipendere soltanto dai governi, dalle organizzazioni internazionali o dalle grandi imprese. La loro responsabilità è enorme, certamente. Ma lo è anche la nostra responsabilità individuale. Perché le trasformazioni collettive iniziano spesso da gesti semplici, ripetuti, condivisi e assunti con consapevolezza.

Agire per l’ambiente non significa necessariamente compiere azioni straordinarie. Può iniziare da decisioni modeste: non gettare più sacchetti di plastica per strada, limitare gli imballaggi inutili, consumare solo ciò di cui abbiamo realmente bisogno, ridurre lo spreco alimentare, riutilizzare ciò che può esserlo, differenziare i rifiuti quando possibile, preservare l’acqua, rispettare gli spazi pubblici, trasmettere ai bambini una cultura della responsabilità e del rispetto per il vivente.

Ogni gesto può sembrare minimo quando resta isolato. Ma quando diventa abitudine, e poi pratica collettiva, produce un impatto reale. È così che si costruiscono i cambiamenti duraturi: non soltanto attraverso le grandi decisioni politiche, ma anche attraverso una nuova disciplina del quotidiano.

Dobbiamo comprendere che l’ambiente non è uno scenario esterno alla nostra esistenza. È la condizione stessa della nostra vita. È l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, la terra che ci nutre, le foreste che regolano il clima, gli oceani che assorbono una parte dei nostri eccessi, gli equilibri invisibili che rendono possibile la nostra presenza.

Prendersi cura dell’ambiente, quindi, non significa soltanto proteggere la natura. Significa proteggere la nostra salute, la nostra dignità, la nostra economia, il nostro futuro e quello delle generazioni che verranno. Significa riconoscere che non ereditiamo semplicemente la Terra: la prendiamo anche in prestito da coloro che verranno dopo di noi.

Se non ci prendiamo cura di questa casa comune, chi lo farà al posto nostro?

In questa Giornata mondiale dell’ambiente, la sfida non è soltanto celebrare il pianeta. La sfida è ascoltarlo. Comprendere i segnali che ci invia. E soprattutto, rispondere con scelte più giuste, più sobrie e più responsabili.

Perché il cambiamento climatico non è soltanto una crisi ambientale. È una crisi del nostro rapporto con il mondo. Ed è proprio questo rapporto che dobbiamo imparare a trasformare.