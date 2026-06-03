Al largo della Puglia nasce Barium Bay: 4 miliardi per l’eolico galleggiante italiano
Francesco Di Filippo
- Sostenibilità

Al largo della Puglia nasce Barium Bay: 4 miliardi per l’eolico galleggiante italiano

Al largo della Puglia nasce Barium Bay: 4 miliardi per l’eolico galleggiante italiano

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Sostenibilità - 3 Giugno 2026

di Francesco Di Filippo

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