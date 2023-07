Prende vita nei prossimi giorni uno dei festival più gettonati dagli amanti della musica e delle tradizioni celtiche: il Celtic Hills Days 2023. L’evento è organizzato dal Clan La Sacra Quercia e quest’anno è previsto il 21 e 22 luglio presso il Parco Mondragon di Lenola, in provincia di Latina.

Due giorni tra Natura, Tradizioni e Spiritualità

Piccolo comune immerso tra le cime dei monti Ausoni e Aurunci, a pochi chilometri dalle meravigliose spiagge del litorale di Fondi, Gaeta, Sperlonga, ecc., Lenola ospita la terza edizione di un grande evento a tema celtico, durante il quale gli avventurieri visitatori potranno respirare lo spirito di una cultura millenaria, spiritualmente e materialmente vicina alla natura e alle sue atmosfere.

Il Clan La Sacra Quercia

Il Celtic Hills Days è organizzato dal Clan La Sacra Quercia, associazione costituita da giovani lenolesi intimamente connessi alla storia della propria terra, alle tradizioni affini e alla cultura celtica che intendono far rivivere.

Proprio grazie a questo connubio si realizza la magia: lo spirito del Clan La Sacra Quercia si basa sulla consapevolezza che le radici di ogni popolo sono profonde, tanto da intrecciarsi con quelle delle civiltà che, a uno sguardo superficiale appaiono lontane, ma che inevitabilmente nel tempo e nello spazio si sono toccate, creando bellezza e varietà.

Le band presenti nell’edizione 2023

Tra le band presenti sul palco del Celtic Hills Days 2023: gli Irish PopCorn, band Celtic Folk romana, aprirà le danze il primo giorno con un repertorio di musica irlandese, scozzese, bretone e gallese; Conairì, trio romano di musica celtica tradizionale – di recente costituzione – suonerà il secondo giorno in apertura ai 50 Celt; quest’ultima – band Celtic Rock di provenienza marchigiana – si esibirà in pezzi propri e brani della tradizione celtica rivisitati in chiave rock.

Le attività previste al Celtic Hills Days 2023

L’anima del festival si scalda attraverso giochi tradizionali e Highland Games come il lancio del tronco, la sfida del martello celtico, il tiro alla fune, lo sci di coppia e il Valhalla Walk.

Un accampamento in stile vichingo sarà allestito dagli Skjaldborg e dall’associazione Il Cigno e il Grifone: questi condurranno i curiosi visitatori nel tessuto dell’arte popolare della grande civiltà norrena attraverso rievocazioni e attività didattiche, quali la scherma storica, il tiro con l’arco, dimostrazioni di caccia, realizzazioni di tatuaggi con handpoke storico, e molto altro.

Durante il festival sarà presente un’area LARP (Live Action Role Playing) interattiva, a cura delle associazioni L’Ordine degli Elementi e La Triade, a cui potranno partecipare sia adulti che bambini.

Il tutto sarà condito dalla presenza di stand gastronomici e mercatini d’artigianato che contribuiranno al folklore grazie all’esposizione di opere e manufatti ricavati da materiali naturali, come legno, pietra, cuoio, metalli, quindi spade, corni e tessuti, e poi incensi, oli essenziali, unguenti, idromele, ecc.

Workshop e approfondimenti

Nei due giorni si susseguiranno approfondimenti, conferenze, workshop e spettacoli di varia natura: Mauro Pedone, saggista, musicoterapeuta, esperto in tecniche vibrazionali e responsabile del Centro Studi La Voce del Carro, illustrerà la sua tecnica di Massaggio sonoro® eseguita con le campane tibetane e gli oli essenziali; insieme ai membri de La Compagnia del Carro, allieterà il pubblico con performance eseguite con la grande Campana Planetaria, la Shruti Box, il Tamburo Sciamanico, l’Ocean Theta Drum, il Bansuri e la loro voce.

Avrà luogo un workshop incentrato sulla bioedilizia, quindi sulla posa di un pavimento in terra cruda e le prove per le finiture d’intonaco, a cura di Valentina Aiello e Massimiliano Di Cesare presso La Percia (Permacultura in Ciociaria), prima casa in paglia totalmente autocostruita nel Lazio e prossimamente B&B.

Ispirano il loro operato i principi della Permacultura e la sperimentazione di tecniche agricole naturali come l’agroforestazione in agricoltura sintropica in clima mediterraneo (Link all’articolo Casa in paglia e Food Forest: l’intervista ai costruttori de La Percia).

E poi ancora presentazioni di libri, escursioni, e tanto altro.

Il Programma del Celtic Hills Days 2023

Venerdì 21 luglio

16:00 Apertura Freedom Camp Apertura stazione dissetante dell’Ape Impennata

18:00 Apertura del Mercatino dei Druidi – Artigianato e Artefatti Apertura area storica – La Collina dei Guerrieri Apertura area LARP – L’Arena degli Eroi

18:30 Tiro con l’arco – La Collina dei Guerrieri

19:00 Sfida del Martello Celtico – La Collina dei Guerrieri

19:30

Cerimonia di apertura – Rito delle Radici Profonde – Piazzale del Clan

20:00 Apertura Osteria dell’Ultima Frontiera Apertura Taverna delle Pozioni

21:45 Concerto Celtic Folk “Irish Pop Corn” – Piazzale del Clan

00:30 Menestrelli delle casse – Folk Set – Piazzale del Clan



Sabato 22 luglio

7:30 Escursione presso Monte Trella – partenza Piazzale del Clan

9:00 – 13:00 Alla scoperta degli intonaci naturali realizzati in argilla presso La Percia (Pastena, FR)

10:00 Apertura stazione dell’Ape Impennata Apertura degli Highland Games – Il Ruggito dei Guerrieri Inizio esperienza LARP per bambini “La Sfida del Troll” Apertura area storica – La Collina dei Guerrieri Apertura area LARP – L’Arena degli Eroi Tiro con l’arco – La Collina dei Guerrieri

15:30 Presentazione del libro “La memoria di Odino: l’amore e il coraggio” di Jason Forbus – Le Rovine dei Sapienti

16:30 Conferenza “Da cavaliere a Signore del Sud: Roberto il Guiscardo alla conquista del meridione” – Le Rovine dei Sapienti

17:30 Presentazione del Libro “Tarocchi dei tre sentieri” di Mauro Pedone e Sergio Starace – Le Rovine dei Sapienti

18:30 Esperienza Vibrazionale con Campane Tibetane – Le Rovine dei Sapienti

19:30 Apertura Osteria dell’Ultima Frontiera

20:00 Rito di Accensione del Fuoco Sacro – Piazzale del Clan

20:30 Apertura Taverna delle Pozioni Concerto Celtic Folk “Conairì” – Piazzale del Clan Concerto Celtic Rock “50 Celt” – Piazzale del Clan

00:30 Menestrelli delle casse – Folk Set – Piazzale del Clan Imperdibile Beer Pong – Piazzale del Clan.



Dove:

Lenola (LT)

Quando:

21-22 luglio 2023.

Prezzo:

Ingresso gratuito.

Per Info e Contatti:

www.instagram.com/clan_la_sacra_quercia/

www.facebook.com/ClanLaSacraQuercia