La Colombia per un turismo più sostenibile

La Colombia, ospite della Cop 16 2024 e candidata a 11 World Travel Awards, è stata presente alla principale fiera professionale del turismo in Italia, la TTG di Rimini, dal 9 all’11 ottobre con uno stand nazionale in cui ProColombia, insieme al Ministero del Commercio, dell’Industria e del Turismo della Colombia, ha accompagnato una delegazione di quattro aziende turistiche per mostrare il meglio della sua offerta che comprende le sei regioni turistiche del Paese.

A livello statistico, nel 2023, la Colombia ha ricevuto 6,1 milioni di viaggiatori internazionali, con un aumento del 29,9% rispetto al 2022, consolidando il suo anno migliore nel settore. Per quanto riguarda l’Italia, alla fine del 2023 gli arrivi di residenti stranieri in Colombia sono cresciuti del 21,3% rispetto al 2022.

Tra settembre 2024 e febbraio 2025 si registreranno oltre 3,6 milioni di prenotazioni di passeggeri aerei verso la Colombia, con una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Bogotà, Medellin e Cartagena rappresentano oltre il 90% delle prenotazioni di passeggeri internazionali. La Colombia è stata nominata in 11 categorie dei World Travel Awards 2024, tra cui Miglior Agenzia di Promozione Turistica per ProColombia.

Dallo stand di ProColombia, l’ente governativo colombiano che promuove gli investimenti, le esportazioni, il turismo e il marchio del Paese, è stata illustrata in un’agenda che prevedeva appuntamenti con agenzie di viaggio, tour operator, attori chiave del settore italiano come Alpitour o compagnie aeree come Neos, per continuare a rafforzare questo settore che sta registrando dati storici per il Paese con un’attenzione alla sostenibilità.

Un riconoscimento che evidenzia il costante lavoro di promozione internazionale e l’implementazione della narrativa “Colombia, il Paese della bellezza”, lanciata nel 2023. La promozione internazionale del settore è stata organizzata nelle cosiddette Sei Regioni Turistiche, che sono i Grandi Caraibi colombiani, il Pacifico colombiano, le Ande colombiane occidentali, le Ande colombiane orientali, il Massiccio colombiano e l’Amazzonia-Orinoquia colombiana.