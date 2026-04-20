Terremoto in Giappone: forte scossa nel nord e allerta tsunami

Un violento terremoto ha colpito oggi, 20 aprile 2026, il Giappone settentrionale, riaccendendo l’attenzione globale sul rischio sismico dell’area. La scossa principale, registrata alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia), ha raggiunto una magnitudo compresa tra 7.4 e 7.5, secondo i dati diffusi dall’Agenzia meteorologica giapponese (JMA).

L’epicentro è stato localizzato nell’Oceano Pacifico, al largo della costa di Sanriku, nella regione del Tohoku, a una profondità di circa 10 chilometri. La scossa è stata avvertita su un’ampia area del Paese, con edifici che hanno oscillato anche nella capitale Tokyo, situata a centinaia di chilometri di distanza.

Immediatamente dopo il sisma, le autorità hanno diramato un’allerta tsunami per le coste nord-orientali, in particolare nelle prefetture di Iwate, Aomori e Hokkaido. Le onde previste potrebbero raggiungere i tre metri di altezza, anche se le prime rilevazioni hanno registrato innalzamenti del mare più contenuti, fino a circa 80 centimetri in alcuni porti.

Le autorità giapponesi hanno attivato tempestivamente le procedure di emergenza, invitando la popolazione delle zone costiere a evacuare verso aree più sicure. I sistemi di trasporto sono stati parzialmente sospesi, inclusi alcuni treni ad alta velocità, mentre squadre di emergenza sono state mobilitate per verificare eventuali danni a infrastrutture e abitazioni.

Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di vittime o danni gravi, ma la situazione resta in evoluzione e viene monitorata costantemente. Particolare attenzione è rivolta anche agli impianti sensibili, come le centrali energetiche, per prevenire possibili conseguenze secondarie.

Il Giappone è uno dei Paesi più esposti al rischio sismico al mondo, essendo situato lungo il cosiddetto “Anello di Fuoco del Pacifico”, una delle aree geologicamente più attive del pianeta. Per questo motivo, il Paese dispone di sistemi avanzati di monitoraggio e allerta precoce, che permettono di avvisare la popolazione pochi secondi prima dell’arrivo delle scosse più forti.

L’evento odierno richiama inevitabilmente alla memoria il devastante terremoto e tsunami del 2011, che causò migliaia di vittime e gravi danni, inclusa la crisi nucleare di Fukushima. Sebbene il sisma di oggi sia stato meno distruttivo, rappresenta un nuovo promemoria della vulnerabilità del territorio e dell’importanza della prevenzione.

Nelle prossime ore saranno fondamentali ulteriori aggiornamenti per valutare l’impatto reale del terremoto e l’eventuale evoluzione dell’allerta tsunami. Intanto, il Giappone dimostra ancora una volta la propria capacità di risposta rapida ed efficace di fronte a eventi naturali estremi.