Il caso Conte-Piantedosi agita la politica

Il partito di governo di Fratelli d’Italia, a poche ore dagli esiti del referendum, , è al centro di nuove polemiche. Dopo il caso Del Mastro, è il turno di Piantedosi. La giornalista Claudia Conte ha confessato a in un’intervista a Money.it di avere una relazione con il ministro degli Interni. La vicenda ha sollevato interrogativi sulle modalità con cui sono stati assegnati alcuni incarichi a Claudia Conte.

Un nuovo caso Sangiuliano?

Claudia Conte è un perfetto esempio di socialite integrata nello scenario politico italiano. Trentaquattrenne, laureata alla LUISS in giurisprudenza, sia un’ex modella che scrittrice di romanzi psicologici e spesso presente nei maggiori programmi televisivi. La prima carica per Conte risale al 2024, ovvero la conduzione del programma Rai La mezz’ora Legale. Proprio in quell’anno, il direttore di Rai Radio 1 era l’ex parlamentare Francesco Pionati, nonché ex compagno di classe di Piantedosi. Inoltre, il programma conteneva una rubrica con la Polizia di Stato, collegata al ministero dell’Interno.

Il 12 febbraio, è anche arrivata la nomina di consulente nella commissione parlamentare di inchiesta sulle di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Tuttavia, in un estratto dei documenti della commissione c’è scritto che Conte sia stata scelta per il suo curriculum dopo essersi candidata di propria volontà, negando ogni influenza di Piantedosi.

Il peso della vicenda, accumulato alla sfilza di dimissioni e il ministero del Turismo ad interim, porta a un silenzio nelle stanze del Governo mentre deputati e senatori prendono tempo. A oggi, né il premier Giorgia Meloni né Piantedosi hanno rilasciato dichiarazioni.

La confessione di Conte su Money.it

“È una cosa che non posso negare, però sono molto riservata nella mia vita privata” Così Claudia Conte ha rotto il silenzio sui pettegolezzi riguardanti la sua relazione con Piantedosi, seppur evitando di approfondire. L’intervista, oltre alle parole di Conte, ha suscitato l’ennesimo dibattito pubblico. Il suo intervistatore è Marco Gaetani, un giovane vicinissimo a Fratelli d’Italia e conduttore del podcast Radio Atreju.

Resta ambigua la motivazione che abbia portato Gaetani a mettere sotto ai riflettori una vicenda che mette difficoltà al partito. Il Corriere della Sera sostiene che Gaetani abbia detto ad alcuni dirigenti del movimento che sia stata Conte stessa a chiedergli di farle questa domanda. Il messaggio di Claudia Conte, a oggi, apparirebbe questo: la determinazione è impedire che il racconto pubblico sia influenzato da aspetti estranei all’ambito lavorativo.