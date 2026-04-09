Meloni alla Camera: “Il governo non scappa, avanti fino a fine legislatura”
Bianca Ricci
- Interno 2

Meloni alla Camera: “Il governo non scappa, avanti fino a fine legislatura”

Meloni alla Camera: “Il governo non scappa, avanti fino a fine legislatura”

foto-articolo
Interno 2 - 9 Aprile 2026

di Bianca Ricci

Condividi: