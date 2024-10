Spionaggio alle alte cariche dello Stato

Un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano ha portato alla luce un network di spionaggio descritto dai magistrati come una “minaccia alla democrazia”, capace di influenzare le istituzioni e manipolare il mercato. Al centro dell’inchiesta c’è Carmine Gallo, un ex poliziotto di alto rango, che avrebbe guidato un’operazione di dossieraggio di vasta portata per conto di Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera e fondatore della società di investigazione Equalize.

Quattro persone sono state arrestate e due sospese dal servizio nell’ambito dell’indagine, che ha rivelato il tentativo di dossierare migliaia di nomi, incluse le alte cariche dello Stato. L’inchiesta ha svelato come il network, con base a Milano, abbia accumulato oltre 3,1 milioni di euro in profitti illeciti attraverso il controllo di informazioni sensibili su cittadini e istituzioni, violando così i principi di trasparenza e legalità.

Tra i nomi coinvolti spiccano personalità di rilievo, suscitando l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dichiarato: “Nessuno Stato di diritto può tollerare” questo tipo di attività. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha richiamato l’attenzione su quella che definisce “una minaccia inaccettabile per la democrazia”. Secondo quanto emerso, le informazioni raccolte dal gruppo di spie potrebbero essere sfruttate da stati nemici o da attori geo-strategici.

Il gruppo, su richiesta del presidente di Fondazione Fiera Pazzali, avrebbe effettuato ricerche dettagliate sul presidente del Senato Ignazio La Russa e sui suoi figli, Geronimo e Leonardo. Anche il senatore Matteo Renzi, Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, e l’avvocato Piero Amara erano sotto osservazione. L’esistenza di un simile gruppo, in grado di sfruttare pratiche illecite e di manipolare dati riservati, genera un significativo allarme da parte delle autorità, evidenziando l’urgenza di una riforma delle leggi sulla privacy e la sicurezza informatica.

Gli inquirenti si sono concentrati su dialoghi intercettati che potrebbero rivelare collegamenti diretti con le più alte cariche dello Stato, una dinamica che genera timori di coinvolgimenti ulteriori. I magistrati coinvolti nell’indagine, coordinati dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, stanno approfondendo tutti gli elementi emersi nelle intercettazioni, affinché venga garantita la sicurezza dei cittadini e tutelata la dignità delle istituzioni.