Genesis gv60: stile e personalità per un’esperienza di livello superiore

In un segmento sempre più centrale come quello dei SUV elettrici compatti, Genesis GV60 si distingue per l’equilibrio tra tecnologia, qualità percepita e una visione contemporanea del lusso. Sviluppata su un’architettura completamente dedicata ai veicoli elettrici, la vettura esprime un’identità fondata su un’elevata qualità percepita, dove l’attenzione al dettaglio, la cura degli abbinamenti di materiali e soluzioni tecnologiche d’avanguardia cooperano per garantire un’esperienza a bordo fluida, intuitiva e coinvolgente.

Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, ha dichiarato: “Con GV60 portiamo la nostra idea di lusso contemporaneo nel segmento dei SUV compatti, in un modello che unisce il linguaggio Athletic Elegance a un carattere dinamico e coinvolgente. È l’interpretazione più agile della visione Genesis, in cui tecnologia e piacere di guida si mettono al servizio dell’esperienza quotidiana del cliente”.

Il manifesto di GV60 tra forma e fluidità

L’estetica di Genesis GV60 trae ispirazione dai canoni dell’“Athletic Elegance”, un linguaggio visivo che riesce a bilanciare la grinta delle superfici scolpite con una pulizia complessiva rigorosa, evitando sovraccarichi stilistici. Allo stesso spirito risponde l’ospitalità coreana Son-nim, che riconosce in chi sale a bordo un ospite di riguardo e fa dell’auto un luogo capace di tutelarne il benessere. La silhouette slanciata suggerisce dinamismo anche a vettura immobile, mantenendo proporzioni armoniose e un forte equilibrio visivo, impreziosito nel frontale dai gruppi ottici con tecnologia MicroLens Array. All’interno, l’architettura dell’abitacolo privilegia la leggibilità e il comfort percettivo per trasformare l’interno dell’auto in uno spazio naturale da vivere, capace di favorire la concentrazione e il relax di guidatore e passeggeri. Forme, colori e luci sono complementari; pellami, superfici tessili e materiali morbidi sono scelti e combinati con attenzione per contribuire al benessere a bordo. L’interazione accoglie elementi distintivi come la Crystal Sphere, un componente di design che si capovolge per rivelare il selettore rotante delle marce, coniugando estetica e fluidità d’uso.

Tre livelli di potenza e fino a 800V di ricarica

Genesis GV60 è equipaggiata di una batteria da 84 kWh e una gamma di potenze che arriva fino a 490 CV, abbinando la trazione posteriore o integrale a seconda dell’allestimento. L’autonomia massima raggiunge i 561 km (WLTP) e l’architettura a 800 Volt consente di completare il passaggio dal 10 al 80% in circa 18 minuti utilizzando infrastrutture ultrarapide. L’accesso alla gamma si affida alla versione a trazione posteriore (RWD) da 229 CV, progettata per offrire un’esperienza di bordo e di guida superiore. La variante a trazione integrale (AWD) da 318 CV eleva il livello di potenza per chi cerca contenuti superiori in termini di comfort e personalizzazione. Al vertice si posiziona la configurazione a trazione integrale (AWD) da 490 CV, sviluppata come massima espressione in termini di prestazioni e dinamica. Quest’ultima introduce funzionalità esclusive orientate al piacere di guida, quali il differenziale elettronico a slittamento limitato (E-LSD), il cambio marcia virtuale, la modalità Drift Mode e la funzione Boost attivabile dal volante per un temporaneo incremento delle prestazioni. Il comfort dinamico beneficia inoltre delle sospensioni predittive intelligenti (ECS), che utilizzano una telecamera frontale per leggere le irregolarità della strada e ridurre gli impatti regolando la risposta delle sospensioni.

Tecnologia visiva al servizio dell’esperienza

L’interazione a bordo è affidata al Connected Car Integrated Cockpit (ccIC), un display widescreen continuo OLED da 27” che racchiude la strumentazione principale e il modulo d’infotainment, consentendo di monitorare visivamente anche le impostazioni di assistenza. La piattaforma supporta i comandi vocali gestiti da intelligenza artificiale, la connettività Bluetooth, la ricarica wireless per lo smartphone e la ricezione di aggiornamenti software Over-The-Air (OTA) per l’evoluzione costante del veicolo. L’accesso alla vettura prevede l’utilizzo di sistemi evoluti di riconoscimento facciale e identificazione tramite impronta digitale, pensati per sbloccare l’auto, abilitare l’avviamento e richiamare rapidamente le impostazioni e i profili personali del conducente.

Dotazioni e strategia commerciale

L’allestimento Pure, disponibile con trazione posteriore (RWD) e 229 CV di potenza, a partire da € 56.400, si pone come la porta d’accesso al mondo del SUV compatto sportivo firmato Genesis, mettendo in mostra un equipaggiamento estremamente consistente che non rinuncia a finiture di pregio e soluzioni evolute. Il pacchetto di sicurezza attiva di serie è esteso e comprende dispositivi avanzati per la guida assistita tra cui l’Assistenza al mantenimento della corsia (LKA), l’Assistenza Intelligente al Limite di Velocità (ISLA), il Riconoscimento Manuale del Limite di Velocità (MSLA), il mantenimento di traiettoria avanzato (LFA 2), lo Smart Cruise Control di Livello 2 (SCC2) e la frenata d’emergenza all’avantreno (FCA versione 1.5). Completano l’allestimento elementi funzionali come il portellone a comando elettrico, lo sbrinatore automatico, il modulo per la purificazione dell’aria, oltre a dettagli esterni quali i cerchi in lega da 19”, i proiettori anteriori MicroLens Array, i cristalli posteriori oscurati e i retrovisori ripiegabili elettricamente su carrozzeria in tinta pastello.

La variante Premium, caratterizzata dalla trazione integrale (AWD) abbinata a 318 CV di potenza e con un listino di partenza di € 66.300, impreziosisce il piano del comfort di bordo e delle dinamiche di viaggio. L’abitacolo guadagna infatti la corona del volante riscaldabile e un sistema di illuminazione ambientale personalizzabile, mentre il telaio introduce la tecnologia della sospensione predittiva intelligente (ECS), capace di regolare lo smorzamento degli ammortizzatori leggendo il fondo stradale tramite una videocamera frontale. La praticità nell’uso quotidiano viene incrementata dal dispositivo Vehicle-to-Load (V2L), ideato per trasformare l’auto in una fonte energetica mobile per dispositivi elettrici esterni, mentre la suite di protezione si espande con l’aggiunta di sensori e radar specifici per ottimizzare le manovre e le dinamiche di parcheggio.

Al vertice dell’offerta si posiziona l’allestimento Luxury, a partire da € 76.500, che con la trazione integrale (AWD) e una potenza di 490 CV, spinge al massimo le performance e la raffinatezza del SUV compatto sportivo. La dinamica di guida è assecondata dalla funzione Boost per picchi istantanei di potenza, dal differenziale autobloccante a gestione elettronica (E-LSD) e da una taratura ad hoc per le sospensioni ECS, mentre l’impatto visivo esterno beneficia di cerchi in lega da 21”, specchietti retrovisori elettrocromici e fari anteriori intelligenti. L’ambiente interno riceve un trattamento esclusivo firmato dal pacchetto in pelle Nappa, con rivestimenti in pelle scamosciata, finiture in alluminio spazzolato, pedaliera in metallo e plancia interamente rifinita. Anche la protezione e l’assistenza raggiungono la massima configurazione possibile, offrendo di serie la visualizzazione dell’angolo cieco nel quadro strumenti, l’head-up display, il monitoraggio perimetrale con telecamere a 360°, i sistemi di assistenza per i tragitti autostradali e il parcheggio automatizzato da remoto. Per una personalizzazione ancora più spinta, sono infine disponibili pacchetti opzionali dedicati alla tecnologia pura, che permettono di integrare a bordo la dash cam nativa, i retrovisori digitali, lo sblocco tramite riconoscimento facciale e ulteriori connessioni V2L.

Genesis accompagna il lancio in Italia di GV60 con una strategia commerciale articolata in soluzioni di finanziamento a 48 mesi e di noleggio a 36 mesi, queste ultime con formula tutto incluso.

L’offerta dedicata GV60 è riservata al primo allestimento Pure RWD. Il modello è disponibile in noleggio a partire da 449 € al mese* e con finanziamento a partire da 399 € al mese**.

5 anni di manutenzione inclusa per una nuova definizione di mobilità d’eccellenza

Genesis eleva gli standard dell’esperienza di possesso nel segmento di fascia alta con il programma 5-Year Care Plan, una formula completa inclusa di serie su tutti i modelli della gamma e sviluppata per assicurare una mobilità priva di costi imprevisti per cinque anni, ponendo le esigenze del cliente al centro dell’offerta. Il pacchetto include la garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato e la manutenzione programmata gratuita, eseguita esclusivamente presso la rete ufficiale da tecnici specializzati del marchio e con l’impiego di ricambi originali, a tutela della massima affidabilità e qualità del veicolo. La copertura a supporto del viaggio prevede inoltre l’assistenza stradale attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il territorio europeo, affiancata dagli aggiornamenti gratuiti per i sistemi di navigazione e infotainment, erogati anche tramite tecnologia Over-The-Air (OTA) per mantenere la vettura costantemente aggiornata. Completano l’offerta i Genesis Connected Services, che mettono a disposizione funzionalità digitali evolute e la gestione remota delle impostazioni di bordo tramite un’applicazione dedicata, consolidando una visione del lusso contemporanea, efficiente e orientata al cliente.

Genesis in Italia

Genesis ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano a gennaio 2026, dopo oltre un decennio di sviluppo a livello internazionale. La gamma per l’Italia attualmente comprende tre modelli: GV60, C-SUV compatto e sportivo dalla forte personalità stilistica; Electrified GV70, D-SUV spazioso e rifinito pensato per offrire precisione di guida e tecnologia discreta; ed Electrified G80, berlina di rappresentanza che esprime il posizionamento premium del brand in Europa.

Ad esse si affianca, GV60 Magma, prima vettura ad alte prestazioni del Brand che punta ad affermare un nuovo concetto di luxury performance.

Dopo il debutto ufficiale, il primo showroom Genesis ha aperto a Padova presso Ferri Auto a fine giugno, mentre entro la fine dell’anno è prevista l’inaugurazione dello showroom di Roma.