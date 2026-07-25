Il T-Rex “Gus” venduto per 50,1 milioni di dollari: nuovo record per un fossile
Irene Anania
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Il T-Rex “Gus” venduto per 50,1 milioni di dollari: nuovo record per un fossile

Il T-Rex “Gus” venduto per 50,1 milioni di dollari: nuovo record per un fossile

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Rubriche - 25 Luglio 2026

di Irene Anania

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