Genesis inaugura ufficialmente a Padova, presso Ferri Auto, il suo primo showroom in Italia.
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Genesis inaugura ufficialmente a Padova, presso Ferri Auto, il suo primo showroom in Italia.

Genesis inaugura ufficialmente a Padova, presso Ferri Auto, il suo primo showroom in Italia.

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Rubriche - 26 Giugno 2026

di Redazione

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