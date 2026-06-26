Genesis inaugura ufficialmente a Padova, presso Ferri Auto, il suo primo showroom in Italia.

Lo spazio di Via Venezia 69/A rappresenta una tappa importante del piano con cui il Brand sta costruendo gradualmente la propria presenza nel Paese, puntando sulla qualità come priorità. Il percorso proseguirà con un secondo showroom a Roma entro l’anno, per offrire anche al pubblico della Capitale l’occasione di scoprire Genesis dal vivo.

Un nuovo punto di riferimento Genesis in Italia

Lo showroom di Padova, di oltre 200 metri quadrati, mette a disposizione un ampio spazio espositivo dedicato alla gamma del Brand e un team di consulenti esperti, pronti ad accompagnare i clienti nella scelta della soluzione di mobilità più adatta. Negli spazi espositivi sono presenti i tre modelli 100% elettrici disponibili sul mercato italiano, il C-SUV GV60, il D-SUV Electrified GV70 e infine la berlina di rappresentanza Electrified G80, con la possibilità di prenotare un test drive.

In occasione dell’inaugurazione di Padova, Genesis presenta per la prima volta in Italia anche GV60 Magma, primo modello di serie del Programma Magma e che sancisce l’ingresso del Brand in una nuova era del lusso ad alte prestazioni. Presentata ufficialmente lo scorso anno a Le Castellet, la vettura porta su strada un nuovo concetto di luxury performance, in cui la raffinatezza si unisce a una dinamica di guida coinvolgente e alla sintonia totale tra pilota e vettura.

A rappresentare Genesis a Padova è Ferri Auto, gruppo nato dallo spirito imprenditoriale della famiglia Sina, con una presenza consolidata e più sedi in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia. Una realtà solida e attenta al rapporto con il pubblico, che porta nell’esperienza Genesis una profonda conoscenza del mercato locale.

“L’apertura del primo showroom italiano è un traguardo importante per Genesis e conferma il nostro impegno nel Paese. Padova è il punto di partenza di un percorso progressivo, costruito sulla qualità e su relazioni durature con il pubblico italiano. Insieme a Ferri Auto vogliamo offrire fin da subito un’esperienza all’altezza dei nostri valori, ispirata all’ospitalità Son-nim”, ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

La scelta di Ferri Auto rientra nella strategia di Genesis in Italia, volta al rafforzamento qualitativo della propria rete e fondata su collaborazioni con realtà imprenditoriali che credono nel valore del Brand e ne condividono la visione di innovazione e di futuro, con attenzione costante alle persone. Coerentemente con questo approccio, lo showroom diventa più di un luogo d’acquisto: un vero hub sul territorio, dove prodotto, tecnologia, servizi e assistenza si incontrano per offrire soluzioni di mobilità su misura.

“Essere il primo dealer di Genesis in Italia è per noi un orgoglio e il riconoscimento di un lavoro costruito nel tempo sul territorio. Abbiamo scelto di rappresentare un Brand premium in cui crediamo e che condivide i nostri valori, a partire dall’attenzione alla persona. Metteremo a disposizione dei clienti del Triveneto tutta la nostra competenza, per un’accoglienza all’altezza del marchio”, ha dichiarato Giorgio Sina, Fondatore e Presidente di Ferri Auto.

L’ospitalità Son-nim e l’esperienza di possesso

Genesis si pone l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza esclusiva, immersiva e di altissimo livello, ispirata all’approccio Son-nim (ospite d’onore), radicato nella tradizione coreana dell’accoglienza. Nello spazio espositivo di Padova, questa filosofia si esprime nell’iconico Genesis Brand Cube: un luogo intimo e contemporaneo dedicato all’identità del Brand. Qui l’ospite vive l’esperienza di una consulenza personalizzata e riservata, scoprendo e configurando ogni dettaglio: dalle tinte della carrozzeria fino alla scelta del pellame e alle finiture dell’abitacolo.

Questa cura per l’ospite non si esaurisce in showroom, ma prosegue anche dopo l’acquisto. Il programma 5-Year Care Plan offre un pacchetto completo di servizi, di serie su tutta la gamma, per garantire cinque anni di mobilità senza preoccupazioni.

Genesis 5-Year Care Plan comprende la garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato con manutenzione programmata gratuita effettuata esclusivamente da tecnici Genesis e con ricambi originali, assicurando il massimo livello di qualità e affidabilità. Per offrire supporto immediato in ogni situazione, il piano include inoltre 5 anni di assistenza stradale 24/7 in tutta Europa, aggiornamenti gratuiti del sistema di navigazione e infotainment, inclusi update software over-the-air, per mantenere il veicolo sempre all’avanguardia. Completano l’offerta i Genesis Connected Services, con funzioni digitali avanzate e gestione remota del veicolo tramite app dedicata, rafforzando una visione di lusso moderna, semplice e orientata al cliente.

La strategia commerciale per celebrare l’apertura del primo showroom in Italia

In occasione dell’inaugurazione presso Ferri Auto, Genesis accompagna l’avvio della propria presenza a Padova con soluzioni di noleggio a partire da 449 € al mese con GV60*.