Heinz lancia le nuove Spicy Chicken Sauce e Fish & Chips Sauce

C’è un suono che sa subito di estate: quello del fritto che scrocchia al primo morso. Che sia pollo dorato, fish & chips, nuggets, fritto misto o una cena improvvisata in terrazza, la bella stagione porta con sé una voglia irresistibile di piatti semplici, croccanti, conviviali e soprattutto… da condividere. Per accompagnare questo piccolo rituale di piacere, Heinz presenta due nuove salse pensate proprio per chi ama il fritto e non si accontenta di un abbinamento qualsiasi: Heinz Spicy Chicken Sauce e Heinz Fish & Chips Sauce, due novità nate per esaltare il gusto di pollo e pesce croccanti, trasformando ogni assaggio in un momento ancora più goloso e memorabile.

Perché il fritto, oggi, non è più solo quello del food truck, della friggitoria o del banco al mercato. È anche quello preparato a casa, magari in versione più leggera con la friggitrice ad aria, servito al centro della tavola o gustato sul divano davanti a una serie. Cambiano le occasioni, ma il gesto resta lo stesso: prendere un boccone croccante e tuffarlo nella salsa giusta. Un piccolo momento di indulgenza che sa di estate, libertà e convivialità.

Heinz Spicy Chicken Sauce è una combinazione di pomodoro, paprika e cipolla con un leggero tocco di peperoncino, per un equilibrio dolce e piccante che aggiunge carattere senza coprire il gusto del pollo. È la salsa pensata per chi ama questa carne in tutte le sue forme. È il twist perfetto per chi cerca una salsa intensa, sfiziosa e pronta a rendere ogni morso più audace.

Heinz Fish & Chips Sauce è una salsa cremosa con un pizzico di senape ed erbe aromatiche. Nasce per accompagnare il pesce croccante con un profilo più fresco e cremoso, è ideale per il classico fish & chips, ma anche per fritto misto all’italiana, filetti di pesce, calamari, gamberi e patatine. Plant based e vegana senza rinunciare al gusto, porta in tavola una cremosità versatile, pensata per esaltare il sapore del pesce e dei suoi contorni.

Ancora una volta Heinz rende straordinario ciò che normale. Perché quando si parla di salse, abbinamenti e amore per il gusto… It Has To Be Heinz!