La cooperazione regionale e il ruolo dell’Iniziativa Centro-Europea nell’allargamento dell’Unione Europea: a Roma il confronto sul percorso della Moldova verso l’adesione
Bernardo Mancini
- Moldavia

La cooperazione regionale e il ruolo dell’Iniziativa Centro-Europea nell’allargamento dell’Unione Europea: a Roma il confronto sul percorso della Moldova verso l’adesione

La cooperazione regionale e il ruolo dell’Iniziativa Centro-Europea nell’allargamento dell’Unione Europea: a Roma il confronto sul percorso della Moldova verso l’adesione

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Moldavia - 30 Aprile 2026

di Bernardo Mancini

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