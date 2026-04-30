Recital d’eccezione alla Reggia di Caserta: artisti romeni di fama internazionale celebrano la Festa dell’Europa con la grande musica classica.

L’Ambasciata di Romania in Italia è lieta di invitare il pubblico al recital straordinario di musica classica “Variazioni Musicali e Rapsodie”, che si terrà il prossimo 9 maggio 2026 presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone, 81100 Caserta). Celebre quale uno dei più imponenti e insigni complessi architettonici reali d’Europa, la Reggia è annoverata nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e assurge a simbolo della grandezza culturale e storica italiana.

L’evento è promosso nel solco dell’Anno Culturale Romania–Italia ed è dedicato alla Festa dell’Europa: un’occasione solenne per celebrare i valori fondanti della nostra unione quali il dialogo, la diversità culturale e lo spirito europeo, declinati attraverso il linguaggio universale della musica.

Il recital vedrà protagonisti sulla scena tre artisti romeni di chiara fama internazionale: il violinista Alexandru Tomescu, tra i più autorevoli musicisti della sua generazione, solista concertista e interprete del violino Stradivarius Elder-Voicu, bene del patrimonio nazionale romeno; la pianista Sînziana Mircea, artista dalla solida carriera internazionale, attiva sui maggiori palcoscenici d’Europa, degli Stati Uniti e dell’Asia; e il chitarrista classico Dragoș Ilie, pluripremiato in competizioni internazionali e docente universitario, impegnato nella valorizzazione del repertorio romeno nel mondo.

Il programma propone un raffinato dialogo musicale tra violino, pianoforte e chitarra, accostando capolavori dei grandi compositori universali a pagine rappresentative del patrimonio musicale romeno, in una sintesi artistica di profonda intensità espressiva. In questa cornice di straordinaria suggestione, il recital si preannuncia come un momento di elevata intensità artistica e spirituale, capace di coniugare tradizione e innovazione in un’esperienza sonora coinvolgente. La scelta della Cappella Palatina, con la sua acustica raffinata e il suo valore simbolico, contribuirà a esaltare ogni sfumatura interpretativa degli artisti, offrendo al pubblico un ascolto intimo e immersivo.

L’iniziativa intende inoltre rafforzare i legami culturali tra Romania e Italia, promuovendo uno scambio fecondo tra le rispettive tradizioni musicali. In un tempo in cui la cultura assume un ruolo sempre più centrale nel dialogo tra i popoli, eventi come questo rappresentano un ponte ideale tra identità diverse ma profondamente affini. La musica, linguaggio universale per eccellenza, diventa così veicolo di armonia, comprensione e condivisione, contribuendo a rinnovare il senso di appartenenza a una comune dimensione europea.

L’Ambasciata di Romania in Italia rivolge pertanto un invito aperto al pubblico italiano, alla comunità romena e a tutti i cultori della musica classica, affinché si uniscano a questo eccezionale recital volto a onorare l’amicizia romeno-italiana e a celebrare, attraverso l’arte, lo spirito comune europeo.