Recital d’eccezione alla Reggia di Caserta: artisti romeni di fama internazionale celebrano la Festa dell’Europa con la grande musica classica.
Maria Cilli
- Romania

Recital d’eccezione alla Reggia di Caserta: artisti romeni di fama internazionale celebrano la Festa dell’Europa con la grande musica classica.

Recital d’eccezione alla Reggia di Caserta: artisti romeni di fama internazionale celebrano la Festa dell’Europa con la grande musica classica.

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Romania - 30 Aprile 2026

di Maria Cilli

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