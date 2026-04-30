Il fascino della K-Culture conquista il Comicon di Napoli: tra K-Pop e tradizioni millenarie 
Bianca Ricci
- Corea del Sud

Il fascino della K-Culture conquista il Comicon di Napoli: tra K-Pop e tradizioni millenarie 

Il fascino della K-Culture conquista il Comicon di Napoli: tra K-Pop e tradizioni millenarie 

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Corea del Sud - 30 Aprile 2026

di Bianca Ricci

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