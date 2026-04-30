Il fascino della K-Culture conquista il Comicon di Napoli: tra K-Pop e tradizioni millenarie 

Il Comicon di Napoli, uno dei pilastri europei nel mondo del fumetto e dell’intrattenimento, si prepara a diventare il palcoscenico d’eccezione per la K-Culture. Grazie a una prestigiosa collaborazione tra il festival e l’Istituto Culturale Coreano in Italia, l’edizione di quest’anno propone un programma fitto di eventi che promette di incantare il pubblico con un mix perfetto tra modernità pop e radici storiche.

Il cuore pulsante delle celebrazioni sarà la giornata del 2 maggio presso il complesso della Mostra d’Oltremare. La mattinata si aprirà alle 12:00 con un workshop di danza K-pop. Non si tratterà di una semplice lezione, ma di un’occasione unica per imparare i passi dai professionisti: a guidare i fan sarà infatti il celebre coreografo coreano RYU.D, firma prestigiosa dietro i successi di icone mondiali come EXO, Super Junior e NCT, nonché vincitore del premio “Performance Director” ai Melon Music Awards 2022.

Nel pomeriggio, l’adrenalina salirà con il K-pop Cover Dance Contest (dalle ore 15:00 alle 17:00). Sul palco si sfideranno 9 gruppi selezionati in tutta Italia attraverso qualificazioni regionali, pronti a contendersi il titolo di miglior crew nazionale sotto l’occhio attento di una giuria internazionale composta da esperti coreani e italiani. In palio per i vincitori c’è l’accesso diretto a una competizione a livello europeo.

Non si tratta solo di musica: la K-Culture mostrerà il suo volto più ludico e tradizionale dalle 12:00 alle 15:00. I visitatori potranno cimentarsi nel jegichagi (il palleggio di un sasso), nel tuho (lancio delle frecce) e soprattutto nel ddakji, gioco di abilità diventato un fenomeno globale grazie alla serie “Squid Game”. Queste attività permetteranno a tutti di toccare con mano le usanze coreane in modo divertente e immediato.

Prossima fermata: Roma

L’onda coreana non si fermerà a Napoli. Il 4 maggio, l’Istituto Culturale Coreano porterà l’esperienza nella Capitale con un secondo workshop avanzato aperto al pubblico. L’interesse è già altissimo: i posti per la sessione romana, che vedrà nuovamente protagonista RYU.D per approfondire le coreografie con circa 80 partecipanti, sono andati esauriti in tempi record.

Come dichiarato dalla direttrice dell’Istituto Culturale Coreano, Nury Kim, questo evento rappresenta un’occasione preziosa per sperimentare la creatività coreana e rafforzare lo scambio culturale e la comprensione reciproca tra Italia e Corea.