Borges, il nome nascosto di Roma: una mostra alla Casa Argentina in Italia

L’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia ha il piacere di annunciare l’inaugurazione della mostra Borges, il nome nascosto di Roma, che si terrà il prossimo 12 maggio alle ore 18:00 presso la sede della Casa Argentina in Italia, in Via Vittorio Veneto 7, a Roma.

L’evento rappresenta un omaggio al grande scrittore argentino Jorge Luis Borges ed è il frutto di una collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito del quale opera la Cattedra Argentina.

La mostra si propone di ripercorrere gli esordi del più celebre scrittore argentino a livello internazionale, esplorando in particolare il suo rapporto con la rivista Sur e il ruolo che essa ebbe nella sua formazione letteraria. Il percorso espositivo conduce infine alla presenza di Roma nell’opera letteraria universale di Borges, tema centrale e filo conduttore dell’intera iniziativa.

Al termine dell’apertura ufficiale della mostra, alle ore 18:30, nella Sala Ginastera della Casa Argentina si terrà la conferenza Borges e Roma, a cura della Prof.ssa Camilla Cattarulla.

L’Ambasciata invita il pubblico a partecipare a questo importante appuntamento culturale.