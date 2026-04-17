Al via la seconda edizione del programma internazionale di formazione per artistə emergenti

Ex Aequa si rafforza e diventa trinazionale: coinvolgerà infatti Italia, Francia e Germania, permettendo a 9 artistə selezionatə di scoprire gli ecosistemi sonori di Roma, Lione e Berlino

La call per partecipare aperta da giovedì 16 aprile

Torna per la sua seconda edizione Ex Aequa – Empowering Equality in Electronic Music, il programma gratuito di formazione e professionalizzazione dedicato ad artistə under 35, con un focus specifico su donne, FLINTA e minoranze di genere sottorappresentate nell’industria musicale.

Dal 16 fino al 5 maggio sarà possibile iscriversi alla call to artist compilando questo form. [1] Il progetto Ex Aequa si rivolge a giovani producer e dj under 35 che risiedono e svolgono la propria attività artistica in Italia, Francia o Germania e che abbiano già all’attivo la composizione di uno o più brani originali.

Promosso da Institut français Italia / Ambasciata di Francia in Italia, Arty Farty, Spring Attitude Festival, 90MIL in Italia, in collaborazione con Equaly, l’iniziativa nasce per promuovere la parità di genere e la diversità nel mondo della musica elettronica. Dopo il successo della prima edizione nel 2025, che ha accompagnato 11 producer e DJ – tra cui Nima, Futura Cimice e Kirara – e ha coinvolto tutor d’eccezione della scena elettronica come Jen Cardini, Simo Cell e Marco Passarani, il programma si rafforza diventando trinazionale: coinvolgerà infatti Italia, Francia e Germania, permettendo a 9 artistə selezionatə di scoprire gli ecosistemi sonori di Roma, Lione e Berlino.

Nato con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla riduzione del gender gap nella musica elettronica, Ex Aequa si configura come una piattaforma di accesso, scambio e crescita professionale, combinando formazione tecnica, mentoring e opportunità di visibilità internazionale. Ex Aequa è un programma completamente gratuito: tutti i costi per la formazione sono sostenuti dalle organizzazioni promotrici con l’obiettivo di garantire accesso anche a chi dispone di minori risorse economiche o presenta esigenze specifiche.

Annunciate oggi anche le mentor che accompagneranno il programma di quest’anno, tra cui Rebeka Warrior, madrina del programma, special guest e figura di riferimento della scena elettronica internazionale. Guiderà il percorso di mentorship insieme ad altre artiste di rilievo. Il suo coinvolgimento nel progetto Ex Aequa rappresenta un’opportunità unica per lə giovani producer e DJ: un’occasione per confrontarsi con un’artista che ha fatto dell’indipendenza artistica e della sperimentazione tecnica il proprio marchio di fabbrica.

REBEKA WARRIOR (Francia): Ad accompagnare lə partecipanti in questo percorso come mentor d’eccezione sarà la produttrice, DJ e polistrumentista Rebeka Warrior. Figura di culto della scena elettronica internazionale e pilastro della cultura indipendente francese Rebeka Warrior è stata l’anima di progetti seminali come Sexy Sushi, Mansfield.TYA e del duo techno KOMPROMAT (fondato insieme a Vitalic). Attraverso la sua etichetta, WARRIORECORDS, promuove attivamente la diversità e l’inclusività, battendosi per una scena musicale che sia spazio di espressione politica e identitaria.

WHITEMARY (Italia): Cantautrice e produttrice, docente di tecnologia musicale al Saint Louis College of Music. Partita dal jazz, attraversando la canzone italiana, è giunta a manipolare campionatori e sintetizzatori analogici. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album album uscito per 42 Records, “Radio Whitemary”, considerandola come una delle grandi novità della scena elettronica italiana. Nel 2024 esce il suo secondo album “New Bianchini” (42 Records), che segna un’ulteriore, importante evoluzione nel suo percorso artistico. Whitemary è parte di “Poche”, il collettivo fondato da Elasi e Plastica, uno spazio aperto e libero che promuove l’incontro e l’emersione delle molte artiste e producer che popolano il panorama elettronico italiano. Sarà la tutor di riferimento per le sessioni di Roma e Lione.

RROXYMORE (Francia, basata a Berlino): Producer e DJ francese celebre per il suo approccio sperimentale e “organico” alla musica dance. Il suo stile fonde house astratta, ritmi poliritmici e texture intricate, rendendola una figura di punta per etichette di culto come Don’t Be Afraid e Timedance. La sua musica è un mix ipnotico tra il rigore della techno e l’improvvisazione quasi jazzistica, sarà la tutor per la sessione di Lione.

FLORE (Francia): Pioniera della scena bass music francese e fondatrice dell’etichetta POLAAR, è una vera istituzione a Lione. Il suo sound è un concentrato di energia che mescola breakbeat, techno e influenze UK bass, culminando in lavori acclamati come l’album Rituals. È nota non solo per i suoi set esplosivi, ma anche per il suo ruolo di mentore e innovatrice tecnica nel panorama elettronico, metterà a disposizione le sue conoscenze per l’appuntamento di Lione con le studio session a Le Sucre.

IL PROGRAMMA

Ex Aequa si articola in tre sessioni di formazione e diffusione tra Italia, Francia e Germania. La prima fase si svolgerà a Roma, tra gli spazi esclusivi di Palazzo Farnese e le nuove sale prove del Core Backstage Hub, e prevede un soggiorno di quattro giorni che combina masterclass, sessioni di mentoring professionale su comunicazione, booking e sviluppo della carriera, incontri e talk su produzione musicale, processo creativo e lavoro in studio, identità artistica, posizionamento.

Il soggiorno culminerà in uno showcase pubblico in occasione della Festa della Musica presso il Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia e un radio showcase con Rough Radio. Il programma prosegue poi in autunno a Lione (allo Sucre e a Hôtel71) e Berlino, ampliando le opportunità di confronto e networking internazionale.

Ex Aequa è promosso da Institut français Italia, Arty Farty, e Spring Attitude, con il supporto dell’Ambasciata di Francia in Italia, nell’ambito del bando PICC, del sostegno del Fonds Haplotès e delle borse di studio dell’ Office franco-alle

Al via la seconda edizione del programma internazionale di formazione per artistə emergenti

Ex Aequa si rafforza e diventa trinazionale: coinvolgerà infatti Italia, Francia e Germania, permettendo a 9 artistə selezionatə di scoprire gli ecosistemi sonori di Roma, Lione e Berlino

La call per partecipare sarà aperta da giovedì 16 aprile

Torna per la sua seconda edizione Ex Aequa – Empowering Equality in Electronic Music, il programma gratuito di formazione e professionalizzazione dedicato ad artistə under 35, con un focus specifico su donne, FLINTA e minoranze di genere sottorappresentate nell’industria musicale.

Dal 16 fino al 5 maggio sarà possibile iscriversi alla call to artist compilando questo form. [1] Il progetto Ex Aequa si rivolge a giovani producer e dj under 35 che risiedono e svolgono la propria attività artistica in Italia, Francia o Germania e che abbiano già all’attivo la composizione di uno o più brani originali.

Tutte le informazioni sono disponibili a questo link [2]. Promosso da Institut français Italia / Ambasciata di Francia in Italia, Arty Farty, Spring Attitude Festival, 90MIL in Italia, in collaborazione con Equaly, l’iniziativa nasce per promuovere la parità di genere e la diversità nel mondo della musica elettronica. Dopo il successo della prima edizione nel 2025, che ha accompagnato 11 producer e DJ – tra cui Nima, Futura Cimice e Kirara – e ha coinvolto tutor d’eccezione della scena elettronica come Jen Cardini, Simo Cell e Marco Passarani, il programma si rafforza diventando trinazionale: coinvolgerà infatti Italia, Francia e Germania, permettendo a 9 artistə selezionatə di scoprire gli ecosistemi sonori di Roma, Lione e Berlino.

Nato con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla riduzione del gender gap nella musica elettronica, Ex Aequa si configura come una piattaforma di accesso, scambio e crescita professionale, combinando formazione tecnica, mentoring e opportunità di visibilità internazionale. Ex Aequa è un programma completamente gratuito: tutti i costi per la formazione sono sostenuti dalle organizzazioni promotrici con l’obiettivo di garantire accesso anche a chi dispone di minori risorse economiche o presenta esigenze specifiche.

Annunciate oggi anche le mentor che accompagneranno il programma di quest’anno, tra cui Rebeka Warrior, madrina del programma, special guest e figura di riferimento della scena elettronica internazionale. Guiderà il percorso di mentorship insieme ad altre artiste di rilievo. Il suo coinvolgimento nel progetto Ex Aequa rappresenta un’opportunità unica per lə giovani producer e DJ: un’occasione per confrontarsi con un’artista che ha fatto dell’indipendenza artistica e della sperimentazione tecnica il proprio marchio di fabbrica.

REBEKA WARRIOR (Francia): Ad accompagnare lə partecipanti in questo percorso come mentor d’eccezione sarà la produttrice, DJ e polistrumentista Rebeka Warrior. Figura di culto della scena elettronica internazionale e pilastro della cultura indipendente francese Rebeka Warrior è stata l’anima di progetti seminali come Sexy Sushi, Mansfield.TYA e del duo techno KOMPROMAT (fondato insieme a Vitalic). Attraverso la sua etichetta, WARRIORECORDS, promuove attivamente la diversità e l’inclusività, battendosi per una scena musicale che sia spazio di espressione politica e identitaria.

WHITEMARY (Italia): Cantautrice e produttrice, docente di tecnologia musicale al Saint Louis College of Music. Partita dal jazz, attraversando la canzone italiana, è giunta a manipolare campionatori e sintetizzatori analogici. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album album uscito per 42 Records, “Radio Whitemary”, considerandola come una delle grandi novità della scena elettronica italiana. Nel 2024 esce il suo secondo album “New Bianchini” (42 Records), che segna un’ulteriore, importante evoluzione nel suo percorso artistico. Whitemary è parte di “Poche”, il collettivo fondato da Elasi e Plastica, uno spazio aperto e libero che promuove l’incontro e l’emersione delle molte artiste e producer che popolano il panorama elettronico italiano. Sarà la tutor di riferimento per le sessioni di Roma e Lione.

RROXYMORE (Francia, basata a Berlino): Producer e DJ francese celebre per il suo approccio sperimentale e “organico” alla musica dance. Il suo stile fonde house astratta, ritmi poliritmici e texture intricate, rendendola una figura di punta per etichette di culto come Don’t Be Afraid e Timedance. La sua musica è un mix ipnotico tra il rigore della techno e l’improvvisazione quasi jazzistica, sarà la tutor per la sessione di Lione.

FLORE (Francia): Pioniera della scena bass music francese e fondatrice dell’etichetta POLAAR, è una vera istituzione a Lione. Il suo sound è un concentrato di energia che mescola breakbeat, techno e influenze UK bass, culminando in lavori acclamati come l’album Rituals. È nota non solo per i suoi set esplosivi, ma anche per il suo ruolo di mentore e innovatrice tecnica nel panorama elettronico, metterà a disposizione le sue conoscenze per l’appuntamento di Lione con le studio session a Le Sucre.

IL PROGRAMMA

Ex Aequa si articola in tre sessioni di formazione e diffusione tra Italia, Francia e Germania. La prima fase si svolgerà a Roma, tra gli spazi esclusivi di Palazzo Farnese e le nuove sale prove del Core Backstage Hub, e prevede un soggiorno di quattro giorni che combina masterclass, sessioni di mentoring professionale su comunicazione, booking e sviluppo della carriera, incontri e talk su produzione musicale, processo creativo e lavoro in studio, identità artistica, posizionamento.

Il soggiorno culminerà in uno showcase pubblico in occasione della Festa della Musica presso il Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia e un radio showcase con Rough Radio. Il programma prosegue poi in autunno a Lione (allo Sucre e a Hôtel71) e Berlino, ampliando le opportunità di confronto e networking internazionale.

Ex Aequa è promosso da Institut français Italia, Arty Farty, e Spring Attitude, con il supporto dell’Ambasciata di Francia in Italia, nell’ambito del bando PICC, del sostegno del Fonds Haplotès e delle borse di studio dell’ Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFA