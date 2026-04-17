Sinergie turistiche e grandi eventi: a Roma l’incontro tra i Ministri Federico Pedini Amati e Gianmarco Mazzi
Bernardo Mancini
- san marino

Sinergie turistiche e grandi eventi: a Roma l’incontro tra i Ministri Federico Pedini Amati e Gianmarco Mazzi

Sinergie turistiche e grandi eventi: a Roma l’incontro tra i Ministri Federico Pedini Amati e Gianmarco Mazzi

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san marino - 17 Aprile 2026

di Bernardo Mancini

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