La primavera dello scambio culturale tra Corea e Italia: ad aprile, a Roma e Torino, una ricca vetrina della cultura coreana
Maria Cilli
- 2 Mondi

La primavera dello scambio culturale tra Corea e Italia: ad aprile, a Roma e Torino, una ricca vetrina della cultura coreana

La primavera dello scambio culturale tra Corea e Italia: ad aprile, a Roma e Torino, una ricca vetrina della cultura coreana

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2 Mondi - 13 Aprile 2026

di Maria Cilli

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