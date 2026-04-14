Casa Russa a Roma ospita una Conferenza internazionale in occasione del 25° anniversario dell’Associazione “Aiutateci a Salvare i Bambini ODV”

Giovedì 16 aprile alle ore 17:00, alla Casa Russa a Roma si terrà la conferenza internazionale “25 anni con i bambini della Russia: una strada percorsa assieme”, dedicata al 25° anniversario dell’attività dell’associazione italiana “Aiutateci a Salvare i Bambini ODV”.

Nel corso di un quarto di secolo, l’Associazione ha realizzato importanti progetti umanitari, medici e sociali in diverse regioni della Russia, tra cui le regioni di Mosca, Arkhangel’sk, Volgograd e Kursk, la Repubblica di Buriazia, nonché in Ossezia del Nord e nel Donbass, al sostegno dei bambini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà. Dal 2001, migliaia di bambini hanno ricevuto assistenza, tra cui oltre 800 orfani gravemente malati.

Particolare attenzione è stata dedicata alla modernizzazione delle strutture mediche pediatriche, alla fornitura di apparecchiature cliniche, allo sviluppo di programmi di riabilitazione psicologica e al sostegno dei minori colpiti da situazioni di emergenza.

I partecipanti alla conferenza, tra cui il fondatore dell’Associazione Ennio Bordato, insieme a esperti provenienti dalla Russia e dall’Italia, parlaeranno dei 25 anni di esperienza dell’Associazione, nonché del ruolo delle organizzazioni non profit e dei volontari italiani e russi nello sviluppo della diplomazia popolare tra i due Paesi.

Il programma prevede inoltre la presentazione della mostra e del libro “Sotto un cielo di guerra: i disegni dei bambini del Donbass”.

La serata si concluderà con il recital della giovane pianista russa Sofia Tolstova. Borsista della Fondazione “Nuovi Nomi”, eseguirà musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokofiev e Johann Sebastian Bach.