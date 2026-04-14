Casa Russa a Roma ospita una Conferenza internazionale in occasione del 25° anniversario dell’Associazione “Aiutateci a Salvare i Bambini ODV”
Redazione
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Casa Russa a Roma ospita una Conferenza internazionale in occasione del 25° anniversario dell’Associazione “Aiutateci a Salvare i Bambini ODV”

Casa Russa a Roma ospita una Conferenza internazionale in occasione del 25° anniversario dell’Associazione “Aiutateci a Salvare i Bambini ODV”

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Russia - 14 Aprile 2026

di Redazione

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