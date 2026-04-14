Alla Casa Russa a Roma si esibirà la stella nascente del pianoforteSofia Tolstova

Giovedì 16 aprile alle ore 19:00, Casa Russa a Roma ospita il recital pianistico di Sofia Tolstova. Nonostante la sua giovane età, Sofia ha già conquistato il riconoscimento della comunità musicale professionale, diventando vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali in Russia, Kazakistan, Messico e Italia, tra cui il concorso internazionale “Vocazione: Musicista” (Mosca), il V Concorso Internazionale per giovani pianisti “Astana Piano Passion” (Nur-Sultan), l’“International Competition Champion’s Keyboard” (Milano) e molti altri.

Borsista della Fondazione “Nuovi Nomi” e della Fondazione Yuri Rozum, si esibisce regolarmente sia come solista sia in formazioni cameristiche ed è inoltre ospite stabile dei programmi concertistici della Fondazione Internazionale di Beneficenza Vladimir Spivakov.

Sofia è nata a Mosca in una famiglia di musicisti e ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 5 anni. Attualmente prosegue il suo percorso di perfezionamento presso la Scuola Centrale di Musica – Accademia di Arte Performativa.

Al concerto della Casa Russa a Roma interpreterà capolavori del repertorio pianistico mondiale con musiche di Sergej Rachmaninov, Sergej Prokofiev e Johann Sebastian Bach.