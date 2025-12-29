Il turismo si conferma un asset trainante dell’economia di San Marino, con un valore certificato, anno dopo anno, dal Fondo Monetario Internazionale e dai dati rilevati attraverso il sistema SMAC.

La visione del Segretario di Stato Federico Pedini Amati continua a essere chiara: rafforzare l’identità, aumentare la proposta di eventi e iniziative, sviluppare nuovi progetti.

Le varie forme di turismo a San Marino

San Marino, grazie anche all’attività dell’Ufficio del Turismo, continua a essere capace di coniugare la sua storia millenaria con un paesaggio unico. Eventi, enogastronomia e capacità di accoglienza fanno il resto.

L’agenda 2025 ha confermato il ruolo strategico delle manifestazioni come leva di attrazione turistica e di promozione territoriale. Continua ad avere risultati prestigiosi il turismo esperienziale, capace di valorizzare le specificità del territorio coniugandola con il benessere e la sostenibilità.

Fondamentale anche il turismo della spiritualità, promosso attraverso investimenti sostenuti dalle somme che la Segreteria di Stato si è aggiudicata tramite bandi europei in sinergia con la Diocesi.

Resta alta l’attenzione all’accessibilità, per cui risulta prestigiosa la collaborazione con UN Tourism. Molto solidi sono anche i rapporti che San Marino ha con il Ministero del Turismo Italiano ed ENIT, con cui a breve verrà rinnovata la convenzione strategica.

Presenza digitale e internazionale

L’Ufficio del Turismo ha inoltre rafforzato le attività di promozione digitale, la presenza sui canali internazionali e la partecipazione a fiere, forum e contesti istituzionali di alto profilo. Si è rivelato di grande successo NEXT, il convegno internazionale ospitato al Kursaal lo scorso giugno, con ospiti di alto profilo e temi di assoluto interesse.

San Marino prosegue inoltre con determinazione l’azione di diplomazia turistica che ha rafforzato le relazioni bilaterali e multilaterali, posizionando la Repubblica come interlocutore credibile fra i grandi del turismo globale su temi quali innovazione, sostenibilità, formazione e comunicazione.

Emblematica è stata la partecipazione all’ExpoOsaka-Kansai, motivo di orgoglio per il Paese e il cui successo è certificato dai numeri delle presenze.

Conquiste e nuove sfide

Altri temi fondamentali affrontati dalla legislatura sono stati il rinnovo del sistema postale e l’assistenza alle famiglie sammarinesi in difficoltà, due priorità che la Segreteria ritiene di aver gestito in maniera efficace e attenta.

La nuova legislatura ha assegnato alla Segreteria di Stato per il Turismo la delega all’informazione, una delega che ha visto il Segretario di Stato Pedini Amati impegnato nel risanamento della San Marino RTV, una sfida complessa vinta grazie soprattutto alla nomina a Direttore Generale di Roberto Sergio. Si tratta di un esempio virtuoso di rilancio del servizio pubblico radiotelevisivo, capace di coniugare sostenibilità economica, qualità editoriale, innovazione tecnologica e rafforzamento dell’identità istituzionale.

Un sostegno costante è stato fornito anche alla stampa cartacea, a cui è stato garantito l’aumento del contributo pubblico. Il 2025 non è solo un anno di ottimi risultati, ma anche tempo di preparazione al futuro. La Segreteria di Stato per il Turismo continuerà a lavorare affinché San Marino sia confermata come una destinazione di qualità, autentica e competitiva, capace di raccontare la propria unicità nel mondo e di trasformare il turismo in una leva di sviluppo stabile e condiviso.