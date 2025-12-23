Il nuovo anno che non arriva: la rivoluzione non si fa a Natale

Cos’hanno in comune un’attrice, un operaio, una donna anziana, un ufficiale, un giovane universitario e un regista? Apparentemente nulla, se non il fatto di vivere tutti la stessa attesa. Sei storie diverse che si intrecciano alla vigilia del 1989 a Bucarest, negli ultimi giorni del regime di Nicolae Ceaușescu, compongono il mosaico umano di Il nuovo anno che non arriva.

Il film, diretto da Bogdan Mureșanu, è una commedia corale dai toni ironici, capace di raccontare un momento storico cruciale attraverso la quotidianità di personaggi comuni, sospesi tra paura, speranza e disillusione. Mentre la Storia è sul punto di cambiare corso, le loro vite scorrono tra piccoli drammi personali, compromessi e desideri di fuga, restituendo il ritratto di una società sull’orlo della trasformazione.

Il nuovo anno che non arrivò mai è stato proiettato ieri al Cinema Farnese, con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia, offrendo al pubblico italiano uno sguardo originale e non retorico sulla Rivoluzione rumena: non l’epica delle piazze, ma l’attesa silenziosa che la precede.

Sei personaggi in cerca d’autore

I sei protagonisti sembrano quasi personaggi in cerca d’autore, figure incomplete, colte nel mezzo di un’esistenza che non ha ancora trovato una direzione definitiva fino all’ultimo fotogramma, quello in cui la rivoluzione ha inizio.

Non sono eroi né simboli dichiarati, ma frammenti di umanità sospesi, osservati nel momento in cui la Storia sta per travolgerli. A rafforzare questa sensazione contribuisce una regia volutamente imperfetta, dal sapore quasi anni Novanta, fatta di camera a mano, inquadrature instabili e immagini che sembrano rubate alla realtà.

È una scelta stilistica per guadagnare pathos, immergendo lo spettatore in un clima di precarietà e tensione continua. Questa messa in scena “sporca” non è semplice estetica, ma diventa linguaggio emotivo: riflette un Paese sull’orlo del cambiamento, in cui sembra tutto in attesa, immutato, finchè la rivoluzione diventa più intensa e palpabile.

Il regista

Il progetto del film è nato inizialmente come cortometraggio intitolato The Christmas Gift (Cadoul de Crăciun), che raccontava già l’atmosfera sospesa e la tensione sociale dei giorni che precedevano la caduta del regime. Dal successo di questo corto, Bodgan Mureșanu ha sviluppato il lungometraggio Il nuovo anno che non arriva, ampliando la narrazione e intrecciando le storie di sei personaggi alla vigilia della Rivoluzione.

Mureșanu ha ammesso di voler raccontare, oltre alle vicende dei personaggi, la demolizione fisica e simbolica di Bucarest negli ultimi anni del regime di Ceaușescu e il senso di una rivoluzione che era già “nell’aria”. Per rendere credibile questa tensione storica, il regista ha condotto un lavoro di ricerca approfondito, studiando documenti, fotografie e testimonianze dell’epoca. Lui stesso era lì in Bucarest quando avvenne la rivoluzione.

La regia segue da vicino i personaggi e le loro emozioni, trasformando la tensione storica in un’esperienza visiva intensa e immediata che restituisce al pubblico il senso patriottico e di speranza di un popolo che ha cercato e ottenuto la sua libertà dopo cinquant’anni di dittatura.