Omaggio a Palma Bucarelli tra musica e danza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna
Sara Alvieri
- Romania

Omaggio a Palma Bucarelli tra musica e danza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Omaggio a Palma Bucarelli tra musica e danza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna

foto-articolo
Romania - 19 Dicembre 2025

di Sara Alvieri

Condividi: