San Marino: l’Indagine sui fabbisogni formativi e occupazionali in scadenza
San Marino: l’Indagine sui fabbisogni formativi e occupazionali in scadenza
Un questionario volto a raccogliere dati dalle imprese, per disegnare un quadro sui bisogni del tessuto produttivo. Bevitori: "Siamo alla stretta finale per la raccolta di dati fondamentali".
La Segreteria di Stato per il Lavoro di San Marino ha ricordato alle imprese la scadenza per partecipare all’Indagine sui fabbisogni formativi e occupazionali. La compilazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.
Si tratta di una rilevazione promossa in sinergia con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA) e che costituisce un elemento cardine per la definizione delle future strategie di sviluppo della Repubblica.
La sua finalità è disegnare un ritratto aggiornato e dinamico delle reali esigenze del tessuto produttivo, identificando con precisione le competenze e le figure professionali emergenti.
Per questo la partecipazione delle aziende è fondamentale, poiché la qualità dei dati raccolti inciderà direttamente sulla capacità del Paese di programmare politiche attive per il mondo del lavoro, oltre che modernizzare i percorsi formativi e orientare i giovani verso specializzazioni utili.
A questo scopo è stato elaborato un questionario, strutturato in due momenti distinti: uno dedicato all’analisi della situazione aziendale attuale, l’altro proiettato sulle necessità future in termini di competenze e professionalità richieste.
Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha dichiarato: “Siamo alla stretta finale per la raccolta di dati fondamentali. Il successo dell’indagine dipende dalla collaborazione e dalla responsabilità di ogni singola impresa.”
Ha poi aggiunto: “Invito calorosamente tutte le realtà economiche a dedicare pochi minuti alla compilazione, garantendo così una fotografia veritiera e completa che è essenziale per poter programmare il futuro del nostro mercato del lavoro con la massima accuratezza. Solo con un quadro informativo chiaro possiamo investire in modo mirato e strutturale a beneficio dell’intero sistema Paese e delle nuove generazioni.”