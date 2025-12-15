La Segreteria di Stato per il Lavoro di San Marino ha ricordato alle imprese la scadenza per partecipare all’Indagine sui fabbisogni formativi e occupazionali. La compilazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.

Si tratta di una rilevazione promossa in sinergia con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA) e che costituisce un elemento cardine per la definizione delle future strategie di sviluppo della Repubblica.

La sua finalità è disegnare un ritratto aggiornato e dinamico delle reali esigenze del tessuto produttivo, identificando con precisione le competenze e le figure professionali emergenti.

Per questo la partecipazione delle aziende è fondamentale, poiché la qualità dei dati raccolti inciderà direttamente sulla capacità del Paese di programmare politiche attive per il mondo del lavoro, oltre che modernizzare i percorsi formativi e orientare i giovani verso specializzazioni utili.

A questo scopo è stato elaborato un questionario, strutturato in due momenti distinti: uno dedicato all’analisi della situazione aziendale attuale, l’altro proiettato sulle necessità future in termini di competenze e professionalità richieste.

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha dichiarato: “Siamo alla stretta finale per la raccolta di dati fondamentali. Il successo dell’indagine dipende dalla collaborazione e dalla responsabilità di ogni singola impresa.”

Ha poi aggiunto: “Invito calorosamente tutte le realtà economiche a dedicare pochi minuti alla compilazione, garantendo così una fotografia veritiera e completa che è essenziale per poter programmare il futuro del nostro mercato del lavoro con la massima accuratezza. Solo con un quadro informativo chiaro possiamo investire in modo mirato e strutturale a beneficio dell’intero sistema Paese e delle nuove generazioni.”