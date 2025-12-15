L’Etiopia celebra la Giornata delle Nazioni, delle Nazionalità e dei Popoli
Jasmine Gheorghe
- Etiopia

L'8 dicembre 1994 fu un momento di svolta, che sancì la nascita della Repubblica d'Etiopia e il riconoscimento giuridico dell'unione nella diversità.

Etiopia - 15 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

