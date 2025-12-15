L’Etiopia celebra la Giornata delle Nazioni, delle Nazionalità e dei Popoli

Ieri l’Ambasciata d’Etiopia a Roma ha ospitato un importante evento in onore della Giornata delle Nazioni, delle Nazionalità e dei Popoli d’Etiopia, che si tiene ogni anno, l’8 dicembre.

L’origine della celebrazione è l’adozione della Costituzione delle Repubblica Federale Democratica d’Etiopia (FDRE), avvenuta l’8 dicembre 1994. Fu un momento di svolta, in quanto il documento riconobbe formalmente l’uguaglianza, dignità e i diritti costituzionali delle Nazioni, Nazionalità e dei Popoli etiopi.

In tal modo si crearono le basi giuridiche e legali per un’unità basata sulla diversità. In Etiopia vi è infatti un’ampia ricchezza a livello di lingue parlate, culture, identità, tracce storiche e credenze, che tuttavia hanno saputo coesistere per secoli in uno spazio comune.

Proprio per questo, la Giornata serve a sottolineare come le differenze siano fonte di forza nel Paese, non di divisione, e ad approfondire la comprensione dei valori fondativi della FDRE. Promuove inoltre rispetto reciproco, coesistenza pacifica e un senso comune di appartenenza.

La celebrazione è inoltre guidata dal motto Democratic Consensus for Multinational Unity, volto a promuovere il dialogo inclusivo, il compromesso e un processo di decision-making sempre partecipativo. Proprio perché l’unità non può essere in nessun modo raggiunta tramite il dominio e l’esclusione.

Tramite le strutture democratiche è inoltre possibile prevenire i conflitti, promuovendo invece la pace a lungo termine e la stabilità del sistema multiculturale e federale, il tutto partendo da un senso comune di identità nazionale e responsabilità condivisa dai cittadini.

La Giornata parla inoltre a tutti gli etiopi che vivono all’estero, riaffermando l’unità anche nell’ambito della diaspora, che non va considerata un muro, bensì un ponte di connessione con la comunità internazionale.

La Giornata delle Nazioni, Nazionalità e Popoli Etiopi non è dunque un mero evento commemorativo, bensì una riaffermazione del forte impegno dell’Etiopia e dei suoi nobili valori.