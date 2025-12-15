Dall’8 al 22 dicembre, oltre 570 schermi delle stazioni ferroviarie italiane verranno illuminati dalla Colombia, affinché i viaggiatori possano contemplare tutto ciò che il Paese della bellezza ha da offrire.

L’iniziativa, volta a mettere in mostra la cultura e natura del Grande Caribe Colombiano (che, ricordiamolo, è il Paese più biodiverso del mondo), è il risultato della collaborazione tra Alpitour World (che dal 21 dicembre collegherà Milano Malpensa e Cartagena con la compagnia Neos, per il secondo anno consecutivo) e ProColombia, con il sostegno dell’Ambasciata di Colombia in Italia.

In 14 stazioni ferroviarie verranno proiettate immagini su maxischermi, in un circuito di oltre 30 schermi con 207 passaggi quotidiani. Inoltre, sarà presente in 13 stazioni con 548 schermi che trasmetteranno 114 passaggi al giorno.

Per Carmen Caballero, presidente di ProColombia, “questa nuova collaborazione tra l’ente e Alpitour World rappresenta un impegno deciso per rafforzare la relazione tra i due Paesi e promuovere un turismo di qualità per lo sviluppo delle regioni colombiane”.

Le stazioni coinvolte nel progetto saranno: Milano Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Verona Porta Nuova, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Bari Centrale, Palermo Centrale.

In molte di queste, verranno inoltre distribuiti schermi in formato GoTV network. In parallelo, molti video dedicati alla Colombia verranno diffusi anche attraverso i canali social dei Brand di viaggio Bravo e Turisanda1924, specialmente su YouTube.

Tutto ciò sta a dimostrare la sempre crescente vicinanza tra Italia e Colombia. Grazie ad Alpitour World, la Colombia sta registrando cifre da record in termini di arrivo di visitatori. Per quanto riguarda l’Italia, nel 2024 la Colombia ha registrato un aumento del 10,30% rispetto al 2023. Tra gennaio e settembre 2025, la Colombia ha registrato un incremento del 14,80% rispetto al 2024.