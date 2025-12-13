Cadentia Farnese, un miracolo visual

In una delle sale di Palazzo Farnese, tra lo sfarzo della famiglia Borbone o della famiglia Farnese stessa, è possibile osservare tutta la bellezza di Cadentia Farnese, una visual novel realizzata in collaborazione tra lo studio italiano We are Muesli e l’Ambasciata di Francia in Italia.

L’opera è stata lanciata ufficialmente il 12 dicembre 2025, attraverso un’esperienza culturale digitale incentrata sul linguaggio videoludico.



Un concept pedagogico

Cadentia Farnese non è un unicamente un videogioco, ma uno strumento pedagogico per rendere accessibile la conoscenza di uno dei palazzi più importanti e antichi di Roma.

Il suo nome deriva dal celebre soprannome affidato a Palazzo Farnese di Roma, noto come “il Dado” per la sua forma imponente. Ogni lancio rappresenta una chance(dal latino cadentia) di scoprire una diversa prospettiva storica, artistica o curiosa legata al palazzo e alle sue molteplici anime.

Un’esperienza in 12 storie

La visual novel è disponibile in francese e italiano ed è composta da 12 storie autoconclusive, tutte legate a una o più stanze di Palazzo Farnese. Ogni racconto prende forma a partire da un ambiente specifico dell’edificio, trasformando sale, gallerie e spazi meno conosciuti in veri e propri luoghi narrativi.

É stata realizzata grazie al sostegno del Fondo per l’innovazione nella comunicazione del Ministero francese degli Esteri e alla supervisione di Diego Grammatico, esperto di politiche culturali che uniscono Italia e Francia.

Adatto a tutti i giocatori

Il gioco è attualmente disponibile sia su smartphone che su sistemi Windows, scaricabile tramite piattaforme come itch.io, Google store e Apple Store.

Essendo pensato per essere fruibile da un pubblico eterogeneo, la visual novel si distingue per la sua struttura accessibile e l’esperienza narrativa piacevole, adatta sia agli appassionati di giochi narrativi che agli amanti della storia.