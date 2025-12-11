Casa Russa a Roma celebra Čajkovskij nella Fondazione Zeffirelli

Giovedì 18 dicembre alle ore 18:30, la Casa Russa celebrerà il 185° anniversario di Pëtr Il’ič Čajkovskij a Firenze, nella Fondazione Franco Zeffirelli. Nell’ambito della serata si terrà un concerto del giovane virtuoso russo Pyotr Akulov e una mostra del Museo Nazionale Russo della Musica.

Firenze occupò un posto speciale nella vita di Čajkovskij. Fu una città che visitò molte volte e che ispirò la sua creatività. Lì esplorò il ricco patrimonio culturale italiano e il paesaggio toscano. La Villa di San Leonardo divenne la sua seconda casa e, nella primavera del 1890, al Washington Hotel compose la sua celebre “Dama di Picche”. Nel 1892, in Russia, il compositore creò il sestetto “Souvenir de Florence”.

L’eredità del grande compositore russo abbraccia diversi generi: scrisse dieci opere, tre balletti, sette sinfonie (sei numerate e la sinfonia “Manfredi”), 104 romanze, concerti e ensemble da camera, opere corali, cantate, miniature e cicli per pianoforte.

La vita e l’opera del compositore racconta la mostra “Čajkovskij: la gioia di essere musicista” del Museo Nazionale Russo della Musica che ospita la Fondazione Zeffirelli. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare copie di documenti d’archivio provenienti dalla collezione di uno dei più grandi musei musicali russi, ammirare fotografie rare e conoscere fatti poco noti sulla biografia del compositore. Particolare attenzione sarà dedicata all’Italia: non solo Firenze, ma anche Roma e Venezia. I codici QR sui pannelli consentiranno l’accesso alle registrazioni originali dei brani di Pëtr Čajkovskij.

La serata proseguirà con un recital del giovane virtuoso russo Pyotr Akulov. Nonostante la sua giovane età (ha 19 anni), il pianista ha collaborato con direttori d’orchestra di fama internazionale (Valery Gergiev, Yuri Simonov, Lavard Skou Larsen, Maurice Russell, Fabio Mastrangelo, Mikhail Shcherbakov), si è esibito da solista con l’Orchestra Sinfonica del Teatro Mariinsky, l’Orchestra Sinfonica Accademica Svetlanov, l’Orchestra Sinfonica di Stato della Repubblica del Tatarstan, l’Orchestra Filarmonica di Mosca, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Mosca, i Soloisti da Camera di Salisburgo, l’Orchestra di Macao, l’Orchestra Sinfonica di Hilton Head e altri collettivi rinomati.

L’ingresso è libero, la prenotazione via mail info@centroculturalerusso.it o tramite il link https://forms.gle/wk7CTKhJPeNi1QMHA è obbligatoria.